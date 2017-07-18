Шестикилометровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке

Столб пепла, высотой 6 тысяч метров над уровнем моря, выбросил вулкан Ключевской на Камчатке. Краевое МЧС сообщило, что слабый пепловый шлейф протянулся на 23 километра в юго-восточном направлении от вулкана, но выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.





Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, передает РИА Новости





Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт находится в 30 километрах от вулкана.



