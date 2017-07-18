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Шестикилометровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке

18 июля 2017, 09:24

Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Столб пепла, высотой 6 тысяч метров над уровнем моря, выбросил вулкан Ключевской на Камчатке. Краевое МЧС сообщило, что слабый пепловый шлейф протянулся на 23 километра в юго-восточном направлении от вулкана, но выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.

Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, передает РИА Новости.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт находится в 30 километрах от вулкана.

Фото: Online.ua

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