Шестикилометровый столб пепла выбросил вулкан Ключевской на Камчатке
18 июля 2017, 09:24
Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
Столб пепла, высотой 6 тысяч метров над уровнем моря, выбросил вулкан Ключевской на Камчатке. Краевое МЧС сообщило, что слабый пепловый шлейф протянулся на 23 километра в юго-восточном направлении от вулкана, но выпадения пепла в населенных пунктах не зарегистрировано.
Ключевскому присвоен "оранжевый" код авиационной опасности, передает РИА Новости.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 750 метров. Ближайший населенный пункт находится в 30 километрах от вулкана.
Фото: Online.ua
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