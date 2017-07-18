Дни Министерства труда и социальной защиты населения стартовали в Акмолинской области

17 июля в рамках Дней Министерства труда и социальной защиты населения РК, руководящий состав всех ключевых департаментов начал свою работу в районах Акмолинской области, сообщает пресс-служба Министерства труда и социальной защиты населения РК.

У жителей Атбасарского, Бурабайского, Целиноградского и других районов области есть возможность напрямую получить консультации по возможностям, которое сегодня предоставляет государство своим гражданам для улучшения качества жизни, а также решить проблемы при помощи лучших экспертов в области защиты прав работников и социальной поддержки. Задача Минтруда и соцзащиты - не только в консультативной поддержке, но и в улучшении работы региональных центров занятости, изменении самой структуры получения социальных услуг.

По словам Министра труда и социальной защиты населения Тамары Дуйсеновой: «Сейчас мы проходим сложный этап изменения самих подходов - ведь основу формируемой модели социально-трудовых отношений составляет стимулирование продуктивной занятости, предупреждение иждивенчества. Ныне занятость и соцподдержка составляют единое целое, предлагая множество возможностей для реализации собственного потенциала граждан. Правительство предлагает обучение востребованной на рынке труда специальности, обучает основам бизнеса и помогает организовать собственное дело для того, чтобы те, кто сегодня живет за чертой бедности, вырвались из этого состояния. Те, кто готов взять на себя ответственность за свою судьбу, имеют сейчас лучшие стартовые условия. При этом мы понимаем тот факт, что множество людей из глубинки не знает о том, что государство готово поддержать их в стремлении жить лучше. Поэтому Дни министерства труда и социальной защиты пройдут в каждом регионе нашей страны».

В первый день сотрудники Минтруда будут работать в Есильском районе Акмолинской области и г.Кокшетау, разъясняя детали модернизации системы социальной помощи, преимущества трехэтапной пенсионной системы, консультируя работников по вопросам трудового законодательства и их прав.