Канадский защитник остается в "Барысе"
18 июля 2017, 09:47
Игрок подписал двухлетнее соглашение.
Защитник хоккейного клуба "Барыс" Кевин Даллмэн подписал с командой новое двухлетнее соглашение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт "Барыса"
"Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном. Игрок подписал двухлетнее соглашение", - говорится в сообщении.
На текущей неделе защитник сборной Казахстана прибудет в Астану, где пройдёт медицинское обследование.
Он присоединится к команде на сборах в Алматы.
Фото: hcbarys.kz
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