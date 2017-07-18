Канадский защитник остается в "Барысе"

18 июля 2017, 09:47

Игрок подписал двухлетнее соглашение.

Защитник хоккейного клуба "Барыс" Кевин Даллмэн подписал с командой новое двухлетнее соглашение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт "Барыса"

"Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном. Игрок подписал двухлетнее соглашение", - говорится в сообщении.

На текущей неделе защитник сборной Казахстана прибудет в Астану, где пройдёт медицинское обследование.

Он присоединится к команде на сборах в Алматы.

Фото: hcbarys.kz

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