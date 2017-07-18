Канадский защитник остается в "Барысе"

Защитник хоккейного клуба "Барыс" Кевин Даллмэн подписал с командой новое двухлетнее соглашение , сообщает , сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт "Барыса"



"Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о подписании контракта с защитником Кевином Даллмэном. Игрок подписал двухлетнее соглашение", - говорится в сообщении.





На текущей неделе защитник сборной Казахстана прибудет в Астану, где пройдёт медицинское обследование.





Он присоединится к команде на сборах в Алматы.



