Ипотечное кредитование в РК вновь растет после непродолжительного сокращения

За май объем рынка вырос сразу на 118 млрд тенге, или на 13%.

В мае текущего года на рынке ипотеки произошел резкий скачок - всего за месяц объем ипотечных кредитов в республике увеличился сразу на 13,4%, или на 118 млрд тенге, сообщают аналитики Ranking





Это самый существенный уровень месячного прироста рынка ипотеки за последние 5 лет. Более значительный прирост показателя за месяц был зафиксирован в мае 2012 года, когда объем совокупного ипотечного портфеля БВУ увеличился на 120 млрд тенге по сравнению с апрелем.





В мае прошлого года размер ипотечных кредитов в РК вырос на 6,9 млрд тенге, или всего на 0,8%.





Возвращение активности на рынке ипотеки наблюдается на фоне увеличения продаж объектов жилой недвижимости. За первое полугодие текущего года в РК было зарегистрировано порядка 111,8 тыс. сделок по купле-продаже жилья, или на 27,3% больше уровня за аналогичный период 2016 года.

В том числе, в этом году было куплено на 29,5% больше квартир, чем в январе-июне прошлого года, или 77,3 тыс. Количество сделок по продаже индивидуальных домов за год увеличилось на 22,6% и составило 34,5 тыс. единиц.



