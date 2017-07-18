В мечети Нигерии прогремел взрыв, есть жертвы

По меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти - сообщает на своей странице в передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти - сообщает на своей странице в Facebook muslim.kz.





По данным агентства, инцидент произошел в понедельник в городе Майдугури. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.





"Она убила восемь человек, еще 15 получили ранения", — сообщил агентству глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Ахмед Сатоми.





"Девушку преследовали из другой части города жители, которым ее передвижение показалось подозрительным. Когда она подошла к мечети, они потребовали, чтобы она остановилась для проведения обыска, но она неожиданно вбежала в мечеть и привела в действие взрывчатку", — добавил Сатоми.





Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из действующих в стране группировок.







