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В мечети Нигерии прогремел взрыв, есть жертвы

18 июля 2017, 09:57

Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.

По меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва в мечети на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти - сообщает на своей странице в Facebook muslim.kz.

По данным агентства, инцидент произошел в понедельник в городе Майдугури. Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница.

"Она убила восемь человек, еще 15 получили ранения", — сообщил агентству глава агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Ахмед Сатоми.

"Девушку преследовали из другой части города жители, которым ее передвижение показалось подозрительным. Когда она подошла к мечети, они потребовали, чтобы она остановилась для проведения обыска, но она неожиданно вбежала в мечеть и привела в действие взрывчатку", — добавил Сатоми.

Ответственность за атаку пока не взяла ни одна из действующих в стране группировок.



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