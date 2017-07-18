Ипотечное кредитование в РК за май 2017 года

Ипотечное кредитование вновь идет в рост после непродолжительного сокращения. За май объем рынка вырос сразу на 118 млрд тенге, или на 13%

В мае текущего года на рынке ипотеки произошел резкий скачок - всего за месяц объем ипотечных кредитов в республике увеличился сразу на 13,4%, или на 118 млрд тенге.

Это самый существенный уровень месячного прироста рынка ипотеки за последние 5 лет. Более значительный прирост показателя за месяц был зафиксирован в мае 2012 года, когда объем совокупного ипотечного портфеля БВУ увеличился на 120 млрд тенге по сравнению с апрелем.

В мае прошлого года размер ипотечных кредитов в РК вырос на 6,9 млрд тенге, или всего на 0,8%.

Возвращение активности на рынке ипотеки наблюдается на фоне увеличения продаж объектов жилой недвижимости. За первое полугодие текущего года в РК было зарегистрировано порядка 111,8 тыс. сделок по купле-продаже жилья, или на 27,3% больше уровня за аналогичный период 2016 года.

В том числе, в этом году было куплено на 29,5% больше квартир, чем в январе-июне прошлого года, или 77,3 тыс. Количество сделок по продаже индивидуальных домов за год увеличилось на 22,6% и составило 34,5 тыс. единиц.

За май текущего года во всех регионах страны банки РК нарастили свой портфель ипотечных займов - в мае прошлого года только в 10 регионах был зафиксирован рост.

Наибольший прирост ипотечного сегмента в мае 2017 показали банки, работающие в Алматы - объем кредитов за месяц увеличился на 44,2 млрд тенге, или на 17,4%. Это 37% суммы прироста рынка за месяц в республиканском масштабе. В результате доля Алматы на рынке ипотеки увеличилась до 29,9% с 28,9% в апреле.

На втором месте - Астана, где за месяц размер регионального рынка ипотеки расширился на 16,3 млрд тенге, или на 7,8%. Прирост портфеля займов был ниже, чем в Алматы, а потому доля столицы в совокупном объеме ипотечных кредитов РК сократилась до 22,5% с 23,7% за месяц.

Замыкает тройку лидеров Карагандинская область - объем ипотечных кредитов, предоставленных жителям региона, за месяц вырос на 12,2 млрд тенге, или на 28%. Доля области на рынке ипотеки РК увеличилась до 5,6% с 5% месяцем ранее.