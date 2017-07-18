Новые санкции против Ирана намерены ввести американцы

Администрация президента США Дональда Трампа намерена ввести новые санкции против Ирана. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации, передает передает Газета.ru





Они заявили, что Белый дом в ходе отчета перед конгрессом намерен сообщить, что Иран выполняет положения ядерного соглашения.





Представители администрации подчеркнули, что при этом президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон намерены подчеркнуть, что «Иран остается одной из самых опасных угроз для интересов США и региональной стабильности».





Сообщается, что администрация Трампа планирует разработать стратегию, которая «будет устранять все злокачественное поведение Ирана, а не узко фокусироваться исключительно на ядерном соглашении»





По словам одного из чиновников, эта стратегия включает новые санкции, «направленные на то, чтобы Иран был ответственен за плохое поведение в регионе».