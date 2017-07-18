Б.Сапарбаев: Только совместными усилиями мы сможем выполнить поручение Президента по программе «Туған жер»

Аким ежедневно отслеживает публикации в СМИ и социальных сетях, в том числе критические материалы и жалобы населения.

Аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев призвал актюбинских журналистов внести свой вклад в реализацию программы Президента «Туған жер», в рамках которой проводится форум «Ақтөбе – құтты мекен». Об этом он сказал в ходе встречи с работниками СМИ по итогам первого полугодия текущего года.





В сентябре во исполнение поручения главы государства по реализации программы «Туған жер» планируется проведение форума «Ақтөбе – құтты мекен», в котором примут участие свыше 300 выходцев Актюбинской области из 15 стран мира.





Б.Сапарбаев также отметил, что ежедневно отслеживает публикации в СМИ и социальных сетях, в том числе критические материалы и жалобы населения.





«Когда я смотрю ваши материалы - делаю выводы, поручаю устранить недостатки. В этом вы мне помогаете. За это спасибо», - заключил Б.Сапарбаев.





Вместе с тем, отметил глава региона, в ряде СМИ регулярно публикуется непроверенная информация, которая негативно влияет на имидж и развитие области в целом.





В частности, он привел пример с жалобами псевдоинвесторов, которым якобы не давали работать в Актобе. В этой связи глава региона призвал журналистов быть более ответственными и тщательно проверять публикуемую информацию.





«Если вы необоснованно, даже незаконно будет писать, что тут плохой инвестиционный климат, то какой инвестор придет? Как мы с вами сделаем Актобе благодатным краем? Если вы болеете за свой город и область, то давайте будем вместе работать на имидж Актобе. Я прошу всех вас, прежде чем публиковать материал посмотрите обоснованность, и какой ущерб может быть нанесен государству», - подчеркнул аким.



