В Замбии бабуин оставил без света десятки тысяч человек

Залезший на электростанцию бабуин оставил без электроснабжения 50 тысяч жителей города Левингстона и окрестных районов в Замбии. При этом животное получило такой разряд тока, от которого человеку выжить бы не удалось , сообщает , сообщает Life.ru





Как сообщает AP, повреждённое бабуином электрооборудование пришлось восстанавливать в течение нескольких часов. Сейчас все работы завершены, электричество подано в жилища.





Животное передано в организацию, которая занимается охраной дикой природы. Бабуина выходили, он выздоравливает.



