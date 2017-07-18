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В Замбии бабуин оставил без света десятки тысяч человек

18 июля 2017, 10:28

Повреждённое бабуином электрооборудование пришлось восстанавливать в течение нескольких часов.

Залезший на электростанцию бабуин оставил без электроснабжения 50 тысяч жителей города Левингстона и окрестных районов в Замбии. При этом животное получило такой разряд тока, от которого человеку выжить бы не удалось, сообщает Life.ru.

Как сообщает AP, повреждённое бабуином электрооборудование пришлось восстанавливать в течение нескольких часов. Сейчас все работы завершены, электричество подано в жилища.

Животное передано в организацию, которая занимается охраной дикой природы. Бабуина выходили, он выздоравливает.

Фото: NotError.ru

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