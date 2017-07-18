Почему отменили 215 статью Уголовного кодекса РК?

13 июля 2017 года вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс, сообщает пресс-служба НПП РК «Атамекен».

Член Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции Палаты предпринимателей г. Астаны Гульмиры Шажанбаева поделилиась мнением относительно отмены уголовного наказания по статье о лжепредпринимательства.

Предприниматели не в силах устоять от соблазна сэкономить на налогах

13 июля 2017 года вступили в законную силу изменения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, которыми 215 статья исключается. Таким образом, сделан шаг навстречу защите добросовестных предпринимателей. Это очень хорошо, так как под «разнос» попадали и добросовестные контрагенты лжепредпринимателей.

Но давайте поразмышляем на тему природы происхождения отмененной статьи.

Почему предприниматели заведомо идут на риск и нарушают закон? Для чего они это делают? Одно из оснований - снизить налоговую нагрузку на предприятие. В цивилизованных странах Европы этот вопрос не стоит так остро. Почему? Законы суровые? У нас они почти такие же суровые.

Европейцы более законопослушные? Это ближе к истине. Потому что люди на постсоветском пространстве долго жили в условиях жесточайшего дефицита, и природа социалистической экономики породила смекалку среди недобросовестных дельцов на обход действующих норм закона.

Устоять от соблазна, а именно сэкономить на налогах, к сожалению, многие не в силах. И суть лжепредпринимательства была такова - контрагент в нарушение требований налогового законодательства (12% НДС, 20% КПН) обращается к лжепредпринимателю за обналичиванием денег и за это он платит ему от 5-7% вознаграждения. Тем самым, наносится огромный ущерб государству в виде неуплаченных налогов.

Контрагенты в нарушение требований законодательства оформляли мнимые сделки с лжепредпринимателем. По этим сделкам фактически товары им не поставлялись, услуги не оказывались, поскольку у лжепредпринимателя отсутствовала, в большинстве случаев, материально-техническая база для исполнения договорных обязательств. Но это обстоятельство контрагентов совсем не пугало и с каждым годом они заключали договора с «дельцами» все больше и больше.

Существенной особенностью лжепредпринимательства являлось отсутствие фактической деятельности, т.е. предприятие не производило никакой продукции, не выполняло никаких работ, не оказывало услуг и это логично, поскольку цель лжепредпринимательства состоит отнюдь не в удовлетворении общественных потребностей, а исключительно в получении незаконной прибыли.

Даже в том случае, если такая организация и занимается какой-либо деятельностью, то только для отвода подозрений, с целью вызвать к себе доверие как к партнеру по бизнесу.

Отмененная статья 215 УК РК устанавливала понятие лжепредпринимательства, как создание коммерческой организации без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, имеющее целью получение незаконных кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб гражданам, организациям или государству.

По данной статье привлекались лица, которые заключили мнимые сделки с предпринимателями, выписывали фиктивные счета-фактуры, акты выполненных работ и другие бухгалтерские документы. При этом фактически не выполнялись работы и услуги, не поставлялись товары, указанные в договорах. Тем самым способствовали контрагентам уклониться от уплаты налогов.

Наказание за лжепредпринимательство, в зависимости от тяжести совершенного преступления, варьировалось от штрафа до 2000 МРП до лишения свободы на срок до 10 лет.