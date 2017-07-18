В Алматы с начала года задержано 6 водителей, скрывшихся с ДТП со смертельным исходом

Отделением розыска МПС ДВД проведены мероприятия по активизации розыскной деятельности транспортных средств, а также раскрытия дорожно-транспортных происшествий и задержание водителей, скрывшихся с мест происшествия, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города Алматы.





«Вместе с тем, установлено и задержано 90 водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортных происшествия. Рассмотрено 781 обращений физических и юридических лиц, в том числе задержано и передано частным судебным исполнителям 25 автотранспортных средств. В производстве нашего подразделения находилось 281 отдельных поручений со служб административной полиции УВД районов по ДТП с материальным ущербом, из которых 255 установлено. Еженедельно сотрудниками ОР МПС проводятся отработки по выявлению автомашин с подложными регистрационными гос. номерными знаками, тонированными стеклами, с незаконно установленными СГУ и стробоскопами. По результатам рейдов 55 водителей привлечены к административной ответственности», - информировал начальник отдела розыска Местной полицейской службы ДВД города Алматы подполковник полиции Ерик Насырбеков.





Также спикер в очередной раз напомнил о принципе неотвратимости наказания за совершенные противоправные действия.





«Каждый гражданин в соответствии с законом должен нести ответственность за свои действия. А как на практике: совершено ДТП, пусть даже незначительное, водители предпочитают скрыться с места происшествия, ошибочно полагая, что им таким образом удастся избежать наказания. Они заблуждаются: в век развития новых технологий полиция Алматы имеет технические возможности быстро отыскать беглеца, и соответственно, принять к нему меры в рамках законодательства. Особенно ужасает, когда нерадивые водители скрываются с места дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадали люди. Вместо того, чтобы оказать или вызвать им первую медицинскую помощь, эта категория водителей скрывается, и порой продолжает жить обычной жизнью. В этой связи вспоминается один вопиющий факт, когда водитель иномарки в сумерках на проселочной дороге сбил ребенка, а затем, ни чувствуя за собой вины, лег спать», - возмутился подполковник Насырбеков.