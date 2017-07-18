Синтез опыта и новых технологий

Карачаганак – это название в Приуралье ассоциируется с самыми высокими стандартами качества. Составляющие прочно закрепившегося имиджа – передовые технологии, самое современное оборудование и высокая квалификация кадров.





Для освоения нефтегазовых богатств месторождения, считающегося одним из самых крупных в мире, объединили усилия такие известные компании, как Royal Dutch Shell, Еni, Chevron, LUKOIL и АО НК «Казмунайгаз». Вместе с опытом работы, соответствующим международным стандартам, консорциум предоставляет местным кадрам уникальную возможность – повышать квалификацию, получать практические навыки на рабочем месте, что способствует их карьерному росту, позволяя занимать все более ответственные, а, значит, и лучше оплачиваемые должности. Вплоть до управляющего звена, в котором на сегодняшний день число казахстанцев составляет 77%.





Высокие стандарты мастерства для персонала всех уровней – объективная необходимость, поскольку на нефтепромысле постоянно совершенствуются технологии, применяется дорогостоящее оборудование, которое можно доверить только в умелые руки. К тому же, абсолютно безопасных месторождений не бывает. А минимизировать риски, неукоснительно соблюдать экологические нормы и требования техники безопасности могут только грамотные и хорошо подготовленные кадры.





Начинается процесс обучения и развития с подготовки молодого поколения. С 2007 года в КПО эффективно реализуется программа профессиональной подготовки выпускников казахстанских вузов по таким специальностям, как операторы по добыче, техники-механики, электрики, инженеры, специалисты КиПа, бурильщики и переводчики. Отбор кандидатов на обучение проводится в несколько этапов методом комплексного тестирования и собеседования. Предпочтение отдается тем, кто ставит перед собой амбициозные цели, имеет хорошие базовые знания и готов постоянно их совершенствовать, адаптируясь к высоким требованиям компании.





В течение десяти лет КПО применяет обучение по международной программе OPITO. По мнению тех, кто ее прошел, методика кардинально отличается от занятий в любом другом учебном заведении. Формат учебы, ее интенсивность, требования квалифицированных инструкторов, последовательно излагающих материал в доступной форме – все это направлено на высокий конечный результат. Но и от учащихся требуется максимальная старательность, внимательность и сосредоточенность.





Обучение по программе прошли сотни молодых специалистов, которые сейчас успешно трудятся в подразделениях КПО, соблюдая при этом все нормы техники безопасности. Но повышение квалификации и профессиональное совершенствование – постоянный процесс. Стратегия развития местного персонала предусматривает многоуровневое обучение, в процессе которого используется международный опыт, собственные ресурсы и потенциал престижных и известных вузов. В городе Аксай, являющемся административным центром месторождения, действует центр обучения и развития, через который проходят не только сотрудники КПО, но и значительная часть персонала подрядных организаций. Обучение в нем ведется с отрывом и без отрыва от производства.





Следует сказать, что в центре, как и на всех участках КПО, применяются современные технологии. Они нацелены на достижение высоких профессиональных результатов во всех специальностях. Одновременно ведется обязательное обучение навыкам безопасной работы. Знать требования техники безопасности и неукоснительно следовать им обязаны абсолютно все. В процессе обучения действия в условиях неординарных ситуаций и методы оказания первой помощи отрабатываются до автоматизма. Только при таком условии выдается допуск к работе.





Производство на Карачаганаке, а это добыча, доработка сырья до состояния и условий, необходимых при транспортировке, скоординированные действия вспомогательных и сервисных служб – это многогранный механизм, который должен действовать беспрерывно и бесперебойно. Пополнения знаний требуют и обновляющиеся технологии. Высокая эффективность обучения обусловлена применением признанных, апробированных программ занятий, и в то же время инновационных инструментов передачи передового опыта.





Теория обязательно должна подкрепляться практикой. Закрепить полученные в процессе подготовки навыки позволяет виртуальная тренажерная система, на которой управление технологическими процессами отрабатывается в формате 3D, то есть в условиях, максимально приближенных к реальности. Причем тренинг включает в себя и повседневные операции, и сложные системы, вплоть до пуска и остановки оборудования.





Успешно применяется и такая форма повышения квалификации, как наставничество. Подбор кандидатов для передачи знаний и умений старшего поколения молодым ведется при содействии специалистов отдела обучения и развития персонала. При этом учитывается специфика работы, психологическая совместимость, особенности сменного графика работы и авторитет наставников. Хорошие результаты достигаются и при коллективной форме передачи навыков, когда к одному специалисту «прикрепляются» сразу несколько обучаемых.





Поскольку количество местных кадров постоянно растет, то в числе наставников немало и казахстанцев. Принцип «умеешь сам – научи другого» стал постоянным. К тому же работа в тандеме опытного персонала с молодежью создает хороший морально-психологический климат и деловой настрой, который важен в любом коллективе.





Также оказывается поддержка студентов казахстанских университетов, обучающихся нефтегазовым специальностям. Во время прохождения практики происходит сверка интересов и одновременный отбор претендентов на предоставление постоянной работы. И в КПО, и в подрядных организациях все больше желающих изучать, а также повышать качество знания казахского языка. Владеть английским для значительной части сотрудников просто необходимо. То есть принцип трехъязычия на Карачаганаке реально воплощается в жизнь.





Настоящей школой мастерства является сотрудничество с КПО для местных поставщиков товаров и услуг. Повышая планку качества, осваивая новые, современные технологии, они становятся более конкурентоспособными. Между КПО, полномочным органом ТОО «PSA» и Ассоциацией KAZENERGY заключен меморандум о сотрудничестве в развитии казахстанской промышленности. Налажено постоянное взаимодействие и с областными акиматами.





Карачаганак является самым крупным в регионе работодателем. КПО также оказывает содействие местным компаниям в получении сертификатов ISO по управлению качеством, в области охраны и безопасности труда, окружающей среды, стандартов API, ASME и управлению проектами. Применяемая стратегия развития персонала дает возможность успешно решать основные бизнес-задачи, а также создавать кадровый резерв для занятия местным персоналом все более ответственных должностей.



