Названа примерная дата первого боя Ивана Дычко на профи-ринге
18 июля 2017, 10:59
Рассчитываем на проведение его первого боя в профессионалах примерно в середине августа.
Как известно, казахстанский боксер-тяжеловес Иван Дычко перешел в профи. Свой первый поединок на профессиональном ринге двукратный призер Олимпийских игр может провести в середине августа, об этом рассказал менеджер компании The Heavyweight Factory Хенри Рибалта, пишет Sports.kz.
- Рассчитываем на проведение его первого боя в профессионалах примерно в середине августа. На днях Иван получит визу, и ему нужно будет время для подготовки своего дебютного поединка на ринге в профи, - поделился планами Рибалта
Автор: Олег Трошин
Фото: sports.kz
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