Названа примерная дата первого боя Ивана Дычко на профи-ринге

18 июля 2017, 10:59

Рассчитываем на проведение его первого боя в профессионалах примерно в середине августа.

Как известно, казахстанский боксер-тяжеловес Иван Дычко перешел в профи. Свой первый поединок на профессиональном ринге двукратный призер Олимпийских игр может провести в середине августа, об этом рассказал менеджер компании The Heavyweight Factory Хенри Рибалта, пишет Sports.kz.

- Рассчитываем на проведение его первого боя в профессионалах примерно в середине августа. На днях Иван получит визу, и ему нужно будет время для подготовки своего дебютного поединка на ринге в профи, - поделился планами Рибалта

Автор: Олег Трошин

Фото: sports.kz



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