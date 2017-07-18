Названа примерная дата первого боя Ивана Дычко на профи-ринге

Как известно, казахстанский боксер-тяжеловес Иван Дычко перешел в профи.

Свой первый поединок на профессиональном ринге двукратный призер Олимпийских игр может провести в середине августа, об этом рассказал менеджер компании The Heavyweight Factory Хенри Рибалта