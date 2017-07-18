Продление срока полномочий Джамбулата Сарсенова в должности Специального представителя Генерального Секретаря Энергетической Хартии

Заместитель председателя Ассоциации KAZENERGY Джамбулат Сарсенов был повторно назначен на должность Специального представителя Генерального Секретаря Энергетической Хартии Урбана Руснака. Соответствующее решение о продлении с установленным сроком в 2 года вступило в силу в июне т.г. Господин Руснак выразил свою уверенность в продолжении плодотворной работы совместно с Джамбултом Сарсеновым в продвижении деятельности Энергетической Хартии.

После 2-х лет успешной деятельности в роли Специального представителя, Джамбулат Сарсенов будет продолжать поддержку работы Секретариата Энергетической Хартии, в частности в отношении совершенствования механизмов защиты инвестиций в рамках Договора Энергетической Хартии (ECT, Energy Charter Treaty).

Справочно:

Наша страна является активным членом Договора к Энергетической Хартии (ДЭХ) с момента его вступления в силу в 1998 году. Участие Казахстана в ДЭХ отражает уровень международного сотрудничества в области энергетики. Казахстан также является членом Европейской и Международной Энергетической Хартии.

Напомним, что впервые в истории Энергетической Хартии Казахстан получил почетное право стать первой страной-председателем Конференции по Энергетической Хартии в 2014 году. Что же касается приоритетов и инициатив, выдвинутых Казахстаном в рамках Председательства, они включали конструктивные предложения, касающиеся продвижения инвестиций в энергетический сектор, транзита и торговли, совершенствования механизма разрешения споров, а также модернизации процесса Энергетической Хартии.

Прошедшая в Астане, в 2014 году, 25-я Сессия Конференции по Энергетической Хартии «Развитие транзитных коридоров - ключ к глобальной энергетической безопасности» ознаменовала завершение Председательства Казахстана на Конференции. Наиболее важные моменты этой исторической Конференции отражены в Астанинской Декларации Процесса Энергетической Хартии, которая расставила приоритеты Процесса на предстоящие пять лет.

С изменением геополитической ситуации и для сближения позиций сторон Энергетической Хартии в Астанинской Декларации обозначены четкие приоритеты в основных сферах деятельности, таких как защита и содействие инвестициям, урегулирование споров, торговля, транзит и реагирование на чрезвычайные ситуации, включая возможность возобновления переговоров по Многостороннему рамочному Соглашению по транзиту энергии и по энергоэффективности.

Республика Казахстан играет важную роль в формировании энергетического баланса и обеспечении энергетической безопасности региона и намерена активно содействовать укреплению лидирующей роли Энергетической Хартии во всемирном энергетическом управлении.