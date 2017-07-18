Назначен новый руководитель областного Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

Руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области стал 37-летний Аскербек Халтонов. Прежде он работал заместителем акима Октябрьского района Караганды. О произошедших кадровых изменениях сообщил глава региона Ерлан Кошанов на аппаратном совещании.

- Халтонов Аскербек Ибрагимович назначен руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области. Он - уроженец Карагандинской области. По квалификации - инженер-механик. Трудовую деятельность начал дорожным рабочим в АО «Караганды Жолдары». С 2005 года на госслужбе. Работал на различных должностях в отделе строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры аппарата акима Карагандинской области - от ведущего специалиста до заведующего, - представил Ерлан Кошанов нового руководителя. - С 2011 года по настоящее время работал заместителем акима Октябрьского района Караганды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Он хорошо знает все проблемы этой сферы.

Аскербек Халтонов родился 9 мая 1980 года в пос. Атасу Карагандинской области. Имеет три высших образования. В 2002 году окончил Карагандинский государственный технический университет, получив квалификацию инженера-механика. Затем в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова получил еще два диплома о высшем образовании - по специальностям «юрист» и «бакалавр экономики и бизнеса».

На госслужбу пришел в апреле 2005 года. Начал с должности ведущего специалиста отдела контроля качества в Карагандинском областном управлении Комитета развития транспортной инфраструктуры. Работал также главным специалистом в отделах производства и приемки работ и эксплуатации и безопасности движения. Затем был переведен в аппарат акима области - сначала главным специалистом-консультантом первого заместителя акима области, затем - в отдел строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры. С декабря 2011 года по настоящее время работал заместителем акима Октябрьского района Караганды.