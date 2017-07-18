На аппаратном совещании представлены новые руководители областных ведомств и рассмотрены вопросы ЖКХ и образования

Сегодня на аппаратном совещании глава региона М.Мурзалин представил новых руководителей ряда областных ведомств.

Распоряжением акима области руководителем управления здравоохранения Акмолинской области назначена Кисикова Сауле Дюсебековна.

С.Кисикова, 1963 года рождения, окончила Алма-Атинский государственный медицинский институт по квалификации врач, Казахский национальный аграрный университет по квалификации юрист и бакалавр финансов, Алматы Менеджмент Университет по квалификации магистр делового администрирования. Доктор медицинских наук.

Трудовую деятельность начала в 1992 году врачом-терапевтом Джамбульской ЦРБ с.Узунагаш Алма-Атинской области. С 1994 по 2004 годы работала участковым врачом-терапевтом, заведующей отделением городской поликлиники № 8 г.Алматы. С 2004 по 2014 годы занимала ответственные должности в Центральной клинической больнице Медицинского центра Управления делами Президента РК.

До настоящего назначения работала первым заместителем главного врача Больницы Медицинского центра Управления делами Президента РК.

Руководителем Департамента государственных доходов по Акмолинской области стал Ошакбаев Таукен Темирбекович.

Т. Ошакбаев, 1966 года рождения, окончил Алматинский институт народного хозяйства по квалификации экономист, университет «Қайнар» по квалификации юрист.

Трудовую деятельность начал в 1989 году экономистом Алматинского областного аграрного производственного государственного кооператива.

С 1992 по 1998 годы работал главным налоговым инспектором, начальником отдела Государственной налоговой инспекции по Фрунзенскому району г.Алматы.

С 1998 по 2015 годы занимал ответственные должности в налоговых службах Алматы, Талдыкоргана, Налоговом комитете Министерства финансов РК.

До настоящего назначения работал заместителем руководителя Департамента государственных доходов по Алматинской области.

Затем в ходе аппаратного совещания были рассмотрены вопросы о ходе реализации в области программы жилищного строительства «Нұрлы жер», а также итоги проведения Единого национального тестирования в области.

Как сообщил руководитель управления строительства Марат Аубакиров, реализация программы «Нурлы жер» в регионе идет по трем направлениям.

По направлению «Создание фонда арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения» в области реализуется 10 проектов. Это 8 проектов по г. Кокшетау и по одному проекту в Аршалынском, Жаксынском районах. В настоящее время по всем проектам работы начаты.

А по направлению «Строительство кредитного жилья через систему жилстройсбережений» по итогам 2017 года в г.Кокшетау планируется сдача в эксплуатацию 6-ти многоквартирных жилых домов площадью 13,1 тыс.кв.м, или 206 квартир.

Развитие индивидуального жилищного строительства планируется реализовать в 7 районах области на площади более 1500 гектаров. Акиматами районов ведутся работы по подготовке участков к подведению ИКИ под ИЖС. Для этих целей разрабатываются ПСД в городах Кокшетау, Атбасар, Акколь, Щучинск и населенных пунктах Аршалынского, Бурабайского, Зерендинского, Шортандинского районов.

Заслушав отчет М. Аубакирова, глава региона поручил соответствующим акимам городов и районов до конца года обеспечить запланированный ввод жилых домов.

Об итогах проведения Единого национального тестирования в области доложил исполняющий обязанности руководителя управления образования Валерий Гамазов.

По его информации в области технология ЕНТ была соблюдена во всех пунктах, нарушений, удалений из аудиторий и аннулирования результатов не было. Из 4331 выпускника приняли участие в ЕНТ 2964 (68,4%), преодолели пороговый уровень для поступления в вузы 2629 человек (91,3%).

Здесь М.Мурзалин поручил заместителю акима области А.Мусралимовой, и.о. руководителя управления образования В.Гамазову провести полный мониторинг и анализ по вопросам сдачи ЕНТ, активизировать использование новых педагогических и информационных технологий, нацеленных на повышение качества обучения.