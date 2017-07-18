Почему в квитанциях за комуслуги нет сведений о налогах объяснили в ДГД
18 июля 2017, 11:22
Это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю.
В департаменте государственных доходов по Алматы разъяснили, почему в квитанциях за коммунальные услуги отсутствуют сведения об исчисленных суммах налогов на собственность за 2017 год, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации ведомства, это связано с изменениями, внесенными в налоговое законодательство по переносу сроков уплаты налогов на имущество и землю.
"Если раньше физические лица должны были уплачивать налоги на собственность до 1 октября отчетного года (то есть за 2016 года оплата производилась до 1 октября 2016 года), то с 1 января 2017 года, для удобства физических лиц, срок оплаты увеличен на один год — до 1 октября года, следующего за отчетным. То есть налоги за 2017 год нужно будет оплатить до 1 октября 2018 года", — отметили в налоговом органе.
Как считают в ДГД, нововведение позволит снизить необходимость проведения перерасчета налогов в случаях изменения владельцев недвижимого имущества.
При этом оценка стоимости имущества и земли для исчисления налогов теперь будет производиться налоговыми органами в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным.
"Следовательно, суммы исчисленных налогов с учетом информации о смене собственников имущества по итогам 2017 года будут отражены в квитанциях 2018 года", — подчеркнули в ведомстве.
Также информацию о налогах на имущество, транспорт и земельном налоге можно будет получить посредством электронной почты и СМС-сообщений на номера личных мобильных телефонов. Для этого каждый желающий вправе представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.
Фото: pavon.kz
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