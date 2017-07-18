Почему в квитанциях за комуслуги нет сведений о налогах объяснили в ДГД

Также информацию о налогах на имущество, транспорт и земельном налоге можно будет получить посредством электронной почты и СМС-сообщений на номера личных мобильных телефонов. Для этого каждый желающий вправе представить в налоговый орган сведения о своих номерах телефонов и адресах электронной почты.



