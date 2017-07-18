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Женщина в хиджабе, зомби, эльфы и кормящая мать: Apple показала новые эмодзи

18 июля 2017, 11:29

Эти пиктограммы появятся на устройствах с iOS в течение этого года.

Компания Apple представила пользователям новые знаки-эмодзи, которые используются в электронных текстовых сообщениях. Презентация была приурочена ко Всемирному Дню эмодзи, который отмечается 17 июля. Как ожидается, новые пиктограммы появятся на устройствах с iOS в течение этого года, сообщает телеканал НТВ.

Среди новых знаков — кормящая мать, женщина в хиджабе, зомби и эльфы обоих полов.

Фото: www.ntv.ru



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