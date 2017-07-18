По предварительным данным, от урагана в ВКО пострадали пять человек
18 июля 2017, 11:30
В результате осмотра врачей - двое были отпущены домой.
В Восточном Казахстане, по предварительным данным, порывами сильного ветра сорваны кровли на 35 объектах. В их число входят здания жилого помещения, хозяйственных построек, объекты здравоохранения, образования, культуры, передает МИА «Казинформ».
Как сообщили в департаменте по ЧС, последствия урагана устраняют в Уланском, Жарминском и Глубоковском районах, а также в Усть-Каменогорске. В городскую больницу обратились 5 пострадавших. В результате осмотра врачей - двое были отпущены домой.
На линию «112» и «101» от жителей города Усть-Каменогорска и близлежащих районов области поступило около 100 звонков. В настоящий момент сотрудники районных и городских ЧС по каждому звонку отрабатывают информацию, выезжая на места происшествия.
В департаменте по ЧС акцентируют, что спасательные службы заблаговременно, в воскресенье во второй половине дня, на основании информации «Казгидромет» через мобильное приложение и официальный сайт ведомства оповестили население о прогнозе на 17 июля, где говорилось об усилении ветра до 20 метров в секунду. Соответствовала ли данная информация действительности - этот вопрос к синоптикам, считают в ведомстве.
Очевидно, что подобный акцент служб ЧС связан с распространяемой в социальных сетях информацией, что ряд граждан намерены подать в суд на службы ЧС из-за того, что их не предупредили о надвигающемся урагане.
Фото: Вести Новосибирск
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