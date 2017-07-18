Экономика Казахстана демонстрирует рост

На заседании Правительства РК рассмотрены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2017 года, передает корреспондент Zakon.kz.

Как рассказал министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов, в этом периоде экономика Казахстана развивалась в условиях стабилизации конъюнктуры цен на биржевые товары, повышения экономической активности в странах основных торговых партнерах Казахстана, а также позитивных ожиданий относительно роста мировой экономики.

«Цена на нефть, несмотря на ее падение в июне текущего года до 46,9 долларов за баррель, сохраняет свою устойчивость. По итогам шести месяцев текущего года она сложилась на уровне 52,2 долларов за баррель, что на треть выше аналогичного уровня 2016 года. Рост цен отмечается на все базовые металлы», - сказал он.

По его словам, в целом можно отметить позитивное влияние внешних факторов на экономику Казахстана и постепенную стабилизацию внутренних параметров развития экономики. Как проинформировал глава ведомства, за первое полугодие рост ВВП составил 4,2%. Как добавил Т. Сулейменов, драйверами роста в отраслях экономики стали промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и складирование, а также торговля.

«Данные отрасли обеспечили рост краткосрочного экономического индикатора на 5,8% в первом полугодии текущего года. Благодаря увеличению выпуска продукции, в системообразующих отраслях в промышленности наблюдается рост на 7,8%. Высокие темпы роста демонстрирует горнодобывающая промышленность, которая увеличилась на 9,4%. Объем добычи нефти вырос на 9,7%, железной руды - на 8,5%, угля - на 16,5%», - перечислил министр.

По его данным, производство в обрабатывающей промышленности возросло на 6,5%. В отрасли положительная динамика наблюдается в секторе промежуточного и конечного спроса.

«В секторе инвестиционного спроса наблюдается увеличение выпуска продукции в машиностроении на 3,8%, благодаря возобновлению роста производства компьютерной, электронной и оптической продукции, оборудования, а также и автотранспортных средств. Принимаемые правительством точечные меры финансовой поддержки АПК и системные меры в рамках новой Госпрограммы развития АПК позволили увеличить выпуск продукции в сельском хозяйстве на 3,1%. Отмечу, что рост производства в сельском хозяйстве наблюдается во всех регионах», - пояснил он.

В продолжение тенденций прошлых периодов, в результате активного строительства жилья в рамках программы «Нұрлы жер» и реализации инфраструктурных проектов госпрограммы «Нұрлы жол» стабильные темпы роста демонстрирует строительный сектор. По данным главы МНЭ РК, за отчетный период объем выполненных работ в отрасли вырос на 5,9%. Ввод в эксплуатацию жилых домов увеличился на 11%.

«По итогам шести месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал возрос на 3,7% и превысил 3,2 трлн тенге. В 11 регионах отмечается рост инвестиции без учета средств республиканского бюджета, в 5 регионах - снижение. Это Алматинская, ЗКО, Павлодарская, ВКО и Карагандинская области. В связи с этим регионы должны перестать ориентироваться на инвестиции из государственного бюджета и больше сделать упор на улучшение внутри региональных условий для привлечения инвестиции», - отметил Т. Сулейменов.

Кроме того, наряду с производственным сектором отмечается возобновление роста в сфере услуг.

«Так, в транспорте и складировании рост составил 3,9%, в информации и связи - 2,5%, а также в торговле - 2,4%. В целом текущая динамика в торговле позволяет говорить о восстановлении потребительской уверенности и спроса», - заключил министр.

Ксения Давыдова