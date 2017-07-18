500 южноказахстанских учащихся выехали на ЭКСПО

Сегодня 500 южноказахстанских учащихся выехали из Шымкента в Астану, чтобы посетить международную выставку Экспо-2017. С площади административно-делового центра города Шымкент детей проводили в добрый путь заместитель главы региона Бауыржан Жамалов, родители, учителя и друзья. При поддержке спонсоров дети смогут посетить выставку и достопримечательности главного города страны , передает пресс-служба акима региона.





«Убежден, что международная выставка ЭКСПО-2017 оставит у вас незабываемые впечатления. Желаю вам прийти в новый учебный год с хорошим настроением, удачной поездки. Также выражаем огромную благодарность всем спонсорам, которые поддержали и помогли нашим детям!», - сказал Бауыржан Салдарович.





Группа, отправившаяся в Астану, сформирована из детей сирот, детей из многодетных семей и детей из социальных групп. Областным управлением образования к вышеуказанным детям были прикреплены 42 руководителя и 10 врачей специалистов. После прибытия в Астану учащиеся будут размещены в общежитии «ЭКСПО» городка. Меню для учащихся предоставляется столовой того же общежития.





В первый день путешествия активная группа посетит национальный павильон «Нур алем», а также новые достижения современных технологий, предоставленные иностранцами. Кроме того, будут знакомиться с личной зоной, которая получает энергию.





Ежедневно различные группы граждан выезжают из Южно-Казахстанской области в главный город страны – Астану, для посещения международной выставки ЭКСПО-2017. Они становятся свидетелями мероприятий мирового значения. На сегодняшний день более 30 тысяч жителей ЮКО смогли посетить выставку. Из них около двух тысяч - учащиеся школ. Учащиеся, посетившие Астану особенно рады тому, что стали свидетелями мероприятий мирового значения. Для будущих патриотов своей страны это очень большая поддержка и помощь.





Следует отметить, что для посещения международной выставки ЭКСПО-2017 со средств государства и спонсоров для учащихся было выделено 3750 путевок. Это дети из малоимущих семей, отличники учебы, дети, которые активно участвуют в общественной работе, показывают высокие показатели в учёбе и нравственном воспитании.





На сегодняшний день уже 2250 учащихся успели побывать на выставке, а оставшиеся 1500 до сентября месяца смогут посетить культурные мероприятия столицы.







