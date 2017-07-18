Бесплатная юридическая помощь: чего ждать от коммерческого юриста?

Кенжебаева А.Т.

Председатель Управляющего Совета Коллегии коммерческих юристов

Kazakhstan Bar Association (КазБар), Управляющий партнер Dentons Kazakhstan

Статья 13 Конституции Республики Казахстан от 30 августа 1995 года (далее - «Конституция») устанавливает право каждого на получение квалифицированной юридической помощи, а также, что в определенных случаях такая юридическая помощь может быть бесплатной.

Указанная норма Основного закона обязывает государство обеспечить каждого юридической помощью, при этом, такая помощь должна быть «квалифицированной». Выполнение этого конституционного требования обусловливает необходимость четкого понимания пределов обязанности государства. Между тем, до сих пор данный вопрос остается слабо урегулированным, основные понятия не всегда достаточно ясно сформулированы, что зачастую ведет к недовольству со стороны общества деятельностью государства по выполнению обязанности по предоставлению квалифицированной юридической помощи.

Именно обязанность выполнения государством указанного конституционного требования делает юридическую профессию чрезвычайно важной для нормального функционирования общества. Юристы во все времена имели существенные привилегии в обществе, но и несли повышенный объем обязанностей перед обществом.

Ввиду особой роли юристов по предоставлению гарантированной государством юридической помощи юридическая профессия не может быть оставлена государством без какого-либо регулирования.

Как известно, в настоящее время государство рассматривает объем своих функций по выполнению Статьи 13 Конституции в основном в разрезе предоставления доступа к юридической помощи, осуществляемой адвокатами, нотариусами, государственными органами и судебными исполнителями. Однако существенным недостатком такого положения явилось то, что с развитием рыночной экономики, вопросы предоставления юридической помощи и услуг предпринимателям остались без внимания.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Построение прочной экономической основы государства требует развития предпринимательства и создания привлекательного инвестиционного климата, поэтому обеспечение государством возможности предпринимателям получения адекватной правовой помощи, юридической защиты, выбора такого консультанта по правовым вопросам, которому бы они доверяли, становится настоятельной необходимостью. К сожалению, в отличие от некоторых других стран СНГ (Украина, Беларусь), в Казахстане, как и в России, деятельность юристов в сфере предпринимательства (коммерческих юристов) не была никак урегулирована. В результате целая армия юристов получила возможность предоставлять юридическую помощь (услуги) без какого- либо контроля со стороны государства и общества.

Поначалу, после обретения независимости, государство пыталось регулировать деятельность юристов, предоставляющих услуги, не связанные с адвокатскими, путем лицензирования, которое стало носить формальный характер и было отменено. С тех пор никакого регулирования не проводилось. Это привело к тому, что предоставлять юридические услуги стали даже те, кто не имеет вообще юридического образования, имеет судимость, иностранные юристы и не юристы, которые не только не знают казахстанского права, но даже не могут прочитать норму закона без переводчика, но при этом эти люди влияют на многомиллионные сделки.

Поэтому в настоящее время вопрос о правовой помощи (услугах), предоставляемой коммерческими юристами, встал с особой остротой.

ЧТО ТАКОЕ «ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ»?

Поскольку Конституция возлагает обязанность на государство по обеспечению квалифицированной юридической помощью, необходимо разобраться, что такое «квалифицированная», и что такое «юридическая помощь».

Законодательство не дает определение «квалифицированный». В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова «квалифицированный» определен как: «1. Имеющий высокую квалификацию, опытный. 2. Требующий специальных знаний». Таким образом, какая-либо человеческая деятельность является квалифицированной, если ее отличает профессионализм (высокое мастерство, глубокое овладение профессией, качественное, профессиональное исполнение). То есть, применительно к теме настоящего обсуждения, можно сказать, что государство должно обеспечить каждому достаточно высокий уровень любого из видов предоставляемой юридической помощи.

«Квалифицированной в соответствии с мировой практикой может считаться помощь, оказываемая специалистами по праву как минимум лицами, имеющими юридическое образование, при обязательном соблюдении профессиональных стандартов и этических норм, поддерживаемых профессиональным контролем. Вне этих стандартов и норм юридическая помощь квалифицированной признана быть не может.» (Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании понятия «квалифицированная юридическая помощь» // Адвокат. 2007. № 4. С.25-27)

Поэтому в целях соблюдения конституционного требования государство должно обеспечить должное регулирование и должный контроль за субъектным составом лиц, предоставляющих юридическую помощь и их деятельностью.

Что касается понятия «юридическая (правовая) помощь», то необходимо отметить, что это понятие часто либо противопоставляется, либо отождествляется с понятием «юридические услуги».

Изучив законодательство Республики Казахстан на предмет определения понятия юридической помощи и юридических услуг, мы можем прийти к выводу, что в законодательстве между ними нет четкого разграничения и сложно найти различия.

... в целях соблюдения конституционного требования государство должно обеспечить должное регулирование и должный контроль за субъектным составом лиц, предоставляющих юридическую помощь и их деятельностью.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Закон Республики Казахстан от 5 декабря 1 997 года «Об адвокатской деятельности» (далее - «Закон об адвокатуре») определяет адвокатскую деятельность, как квалифицированную юридическую помощь, оказываемую на профессиональной основе, установленным кругом лиц - адвокатами. Также, в соответствии с Законом об адвокатуре, адвокатская деятельность заключается в защите по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также представительству по уголовным и гражданским делам, а также по оказанию иных видов юридической помощи в целях защиты и содействия в реализации прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов юридических лиц.

Положения закона о том, что адвокатская деятельность - это юридическая помощь, а также то, что юридическая помощь в рамках осуществления адвокатской деятельности не является предпринимательской деятельностью, и лица, получающие помощь называются доверителями, а не клиентами, используется некоторыми авторами для обоснования того, что юридическая помощь не может считаться юридическими услугами, и что юридическую помощь могут осуществлять только адвокаты. Однако анализ законодательства не позволяет согласиться с такой точкой зрения.

Если рассматривать данный вопрос с точки зрения истории, то необходимо учитывать, что прообразом современной адвокатуры можно считать адвокатуру Древнего Рима. В Древнем Риме к адвокату мог обратиться каждый для получения совета. По разным причинам, человек не всегда был в состоянии защищать свои нарушенные права самостоятельно. Лицо могло получить тяжкий вред вследствие преступления, т.е. нарушения его права, и становилось элементарно невозможно физически самостоятельно защищать свои права при рассмотрении споров, также могли нарушаться права недееспособных лиц. Такие функции стали осуществлять третьи лица, действовавшие в целях собственного интереса или за вознаграждение. С течением времени, в виду того, что количество правовых распоряжений возрастало и усложнялось представительство и защиту чужих интересов стали осуществлять на профессиональном уровне адвокаты. В Древнем Риме адвокатская деятельность была в числе высоко авторитетных. Таковой ее делали способность адвокатов разъяснить лицу смысл, значение и последствия всех его действий, правильно понять содержание правовой нормы, которая регулировала соответствующие общественные отношения. Как и занятие философией, науками и искусством, адвокатская деятельность не считалась работой, т.е. трудом, обеспечивающим средствами к жизни. Адвокатская деятельность оплачивалась почестями, а не деньгами. Отсюда и следует, что в качестве оплаты адвокатам выплачивается вознаграждение (т.е. почетная награда).

Принципы работы адвокатов, заложенные в Римской империи, сохранялись в той или иной мере в регулировании юридической профессии в некоторых юрисдикциях. Однако, в последнее время во многих странах уже прошла или проводится реформа такого регулирования, которая отражает отход от устаревших принципов деятельности адвокатов, таких как регулирование размера вознаграждения за услуги, запрет на рекламирование услуг, запрет на работу совместно с лицами, не являющимися адвокатами, запрет на работу по найму и запрет на работу в форме коммерческих организаций, в том числе, с ограниченной ответственностью.

Думается, что узкое толкование некоторыми авторами юридической помощи как деятельности только адвокатов имеет под собой основание и вытекает именно из с исторически сложившегося понимания такой деятельности. Однако такое узкое толкование не поддерживается законодательством, где юридическая помощь трактуется как очень широкое понятие, включающее и юридические услуги.

Отсутствие разграничения между данными понятиями подтверждается положениями Закона Республики Казахстан об органах юстиции от 18 марта 2002 года (далее - «Закон об органах юстиции»). Так, согласно пп.6 п.1 ст. 19 Закона об органах юстиции, органы юстиции в сфере организации правовой помощи и оказания юридических услуг осуществляют контроль над качеством юридических услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам адвокатами, нотариусами.

Кроме того, недавно принятые изменения в Кодекс Республики Казахстан о налогах и других обязательных платежах в бюджет возлагают некоторые обязанности на лиц и (или) структурные подразделения юридического лица при осуществлении ими деятельности, направленной на оказание юридической помощи. При этом юридическая помощь определена как включающая, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование. Следовательно, оказание юридических услуг, не ограничиваясь деятельностью по правовому информированию, представительством интересов граждан и организаций, а также их консультированием, включено законодателем в понятие юридической помощи. При этом совершенно ясно указано, что такую деятельность могут осуществлять юридические лица и их подразделения. Такие лица явно не могут быть адвокатами.

НА ЗАМЕТКУ

Необходимо также отметить существование мнения, что юридическая помощь в целом не содержит признаков предпринимательской деятельности, следовательно, таковой не является.

Определение предпринимательской деятельности дано в Предпринимательском Кодексе Республики Казахстан (далее - «Предпринимательский кодекс»). Согласно ст. 2 Предпринимательского кодекса, предпринимательством является самостоятельная, инициативная деятельность граждан, оралманов и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство).

Из этого определения можно выделить основные признаки предпринимательства: самостоятельность и инициативность действий, а также их направленность на получение чистого дохода определенными способами. Одним из способов получения дохода, в соответствии с понятием предпринимательства, является оказание услуг.

Исходя из вышесказанного, получается, что оказание юридической помощи (юридических услуг) гражданами или юридическими лицами направленное на получение дохода является предпринимательской деятельностью.

Поскольку законом предусмотрено, что (i) адвокаты осуществляют юридическую помощь; (ii) адвокатская деятельность не является предпринимательской; (iii) юридические услуги являются предпринимательской деятельностью; (iv) юридические услуги тоже являются юридической помощью, то по законам логики, можно сделать вывод:

В соответствии с ныне действующим законодательством юридическая помощь включает в себя и оказание услуг и, следовательно, она может оказываться как в форме адвокатской (не предпринимательской) деятельности, так и в форме предпринимательской деятельности коммерческих юристов.

Кроме всего прочего, правовая помощь является категорией и международного права. Республика Казахстан имеет соглашения с рядом иностранных государств на предмет оказания взаимной правовой помощи. По сфере оказания правовой помощи действие таких соглашений можно разделить на оказание взаимной правовой помощи по гражданским делам, а также по уголовным делам. Безусловно, в части оказания правовой помощи в международном праве речь идет о правовой помощи между государствами посредством своих государственных органов. Чаще всего, в соответствии с такими соглашениями правовая помощь оказывается путем выполнения различных процессуальных действий, пересылки и вручения документов, признания и исполнения судебных решений, обеспечения иска, предоставления запрашивающей стороне сведений о судимости и т.д. Справедливо утверждать, что правовая помощь в таких случаях тем или иным образом связана с каким-либо судебным процессом, однако в некоторых соглашениях объем правовой помощи не ограничивается и содержит слова «осуществление... и других действий».

В итоге получается, что по действующему законодательству понятие юридическая/правовая помощь является всеобъемлющим, т.е. сюда можно отнести и деятельность адвокатов, нотариусов, государственных органов, и юридические услуги, которые оказывают коммерческие юристы, а также формы взаимодействия между Республикой Казахстан и другими государствами в вопросах различных судебных разбирательств и по иным вопросам уголовных, и гражданских дел.

Исходя из того, что законодатель пошел по пути развития института юридической помощи как широкого понятия, можно сделать вывод: под юридической помощью понимаются различные действия по оказанию любых юридических услуг и (или) какой-либо правовой помощи юриста (в широком понимании этого слова) либо государства (посредствам государственных органов) физическому или юридическому лицу, организации, иностранному государству.

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Члены КазБар на регулярной основе бесплатно консультируют и представляют в судах по гражданским делам физических лиц (ветеранов, инвалидов и пенсионеров) по вопросам предпринимательства, земельного, семейного, наследственного права, права собственности.

При определенных обстоятельствах и условиях юридическая помощь может оказываться на бесплатной основе. Такая деятельность в настоящее время. урегулирована Законом «О гарантированной государством юридической помощи». Субъектами оказания такой помощи являются государственные органы в пределах их компетенции, адвокаты, нотариусы и судебные исполнители. Закон предусматривает исчерпывающий список обстоятельств и условий, при которых юридическая помощь осуществляется на бесплатной основе. Однако Закон никак не охватывает деятельность коммерческих юристов, которые при оказании юридических услуг, в определенных случаях оказывают и должны оказывать юридическую помощь на бесплатной основе, т.е. на принципах pro bono. Поэтому предлагаем рассмотреть возможность внесения изменений в законодательство с тем, чтобы более четко разграничить понятия «правовая помощь» и «юридические услуги».

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ ЮРИСТОВ И РАБОТА PRO BONO

Несмотря на то, что государство никаким образом не регулирует работу коммерческих юристов на бесплатной основе, многие их них активно подобную работу осуществляют. Организацию такой работы коммерческих юристов и ее стимулирование осуществляет Коллегия коммерческих юристов Kazakhstan Bar Association (КазБар). КазБар является организацией профессиональных коммерческих юристов, насчитывающей более 200 членов. В состав КазБара входят юристы почти всех наиболее известных юридических фирм Казахстана: Dentons, Aequitas, Grata, Olympex Advisers, Саят Жолшы и Партнеры, Norton Rose Fulbright, Dechert, White& Case, Signum, Curtis Mallet, Synergy Partners, Baker & McKenzie, Unicase (всего около 20 юридических фирм), а также корпоративные юристы таких компаний как Chevron, Procter&Gamble, Schlumberger, Филип Моррис, Uranium One, Samsung, Назарбаев Университет и другие. Кроме того, членами являются юристы ведущих международных и казахстанских аудиторских фирм и ученые-юристы.

КазБар активно поддерживает и осуществляет деятельность по оказанию услуг на общественных началах (pro bono), направленных на внесение значимых вкладов в те сообщества, в которых мы живем и работаем. Социальная ответственность является важной частью нашей глобальной цели и одним из основных принципов нашей деятельности. КазБар оказывает безвозмездные юридические услуги, в частности, некоммерческим организациям, общественным организациям, благотворительным фондам, объединениям, предпринимателям, социально- уязвимым слоям населения: ветеранам, инвалидам и пенсионерам, представителям неимущих слоев населения, которые ориентированы на внесение позитивных и существенных вкладов в развитие общества и государства, а также не могут позволить себе оплачивать юридические услуги или, в силу своей политики или устава, могут привлекать только юридические фирмы или юристов, готовые оказывать им помощь на бесплатной основе или со значительными скидками.

Члены КазБар также оказывают безвозмездную помощь государственным органам и государственным учреждениям в связи с проектами и инициативами, способствующими или поддерживающими защиту и развитие прав человека, гражданских прав, справедливость и верховенство закона, защиту окружающей среды, права собственности, совершенствование законодательства в области предпринимательской деятельности.

Будучи коммерческими юристами, мы оказываем бесплатную юридическую помощь, в основном, организациям и индивидуальным предпринимателям, в сфере предпринимательской деятельности, однако, если член КазБар обладает соответствующими знаниями и опытом, он может работать и с физическими лицами и организациями, в других сферах права.

Работа на безвозмездной основе, также как и любая выполняемая членами КазБар, должна отвечать этике и самым высоким стандартам качества, как того требует профессия. Каждый безвозмездный проект следует рассматривать наравне с любым другим клиентским проектом и выполнять юристам, обладающим знаниями и опытом в соответствующей области законодательства. Консультирование по таким проектам должно надлежащим образом контролироваться и объективно оцениваться.

Как и в случае со всеми принимаемыми членами КазБар делами, прежде чем принять заказ на работу на безвозмездной основе, необходимо провести проверку на конфликт интересов. Работа pro bono осуществляется на основе специально принятой Управляющим советом КазБар «Политики по работе на безвозмездной основе», которая предполагает, что каждый член КазБар будет посвящать не менее 20 часов в год работе, связанной с безвозмездным оказанием услуг.

В качестве примера можно отметить проект, который был осуществлен по просьбе Верховного суда РК и заключался в продвижении электронного сервиса «Судебный кабинет» с мая по декабрь 2015 г. в 8 районных судах г. Алматы. Под руководством кураторов проекта - членов КазБар Татьяны Пожидаевой, Ануара Толубаева, Андрея Ли и Дины Хамитовой группой студентов ALMAU и KIMEP (всего 24 человека) на ежедневной основе на протяжении полугода предоставлялись бесплатные консультации и помощь населению в судах с целью обучения пользования электронной системой подачи исков и совершения других действий в качестве стороны судебного процесса, размещенной на сайте Верховного Суда РК. В настоящее время такое консультирование предоставляется на постоянной основе через Юридическую клинику KIMEP под руководством члена Управляющего совета КазБар Жаната Алиманова.

Одним из социальных проектов членов КазБар из юридической фирмы Unicase является сотрудничество с общественным объединением «Taiburyl» - организацией, занимающейся выдачей образовательных грантов студентам с особыми успехами в обучении. Команда Unicase оказывает поддержку объединению, консультирует по юридическим вопросам, включая государственную регистрацию, составление договоров о предоставлении стипендий и грантов.

Другим социальным проектом является сотрудничество с SOS Детские деревни - негосударственной социальной организацией, защищающей интересы, права и нужды детей. В центре заботы организации находятся дети, которые остались без семьи и заботы родителей, и из неблагополучных семей. Члены КазБар консультируют SOS Детские деревни по различным правовым вопросам в части защиты прав и интересов детей.

Юридическая фирма Dentons уделяет особое внимание работе с молодежью и женщинами, а также предоставляет консультации по структурированию договорных отношений между центром акселерации стартапов, стартап-командами и инвесторами, оказывает правовые консультации по интеллектуальной собственности в рамках реализации государственной Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства по приглашению Палаты предпринимателей города Алматы. Также были проведены два семинара на тему охраны и защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках Клуба молодых предпринимателей Алматы. Также Кенжебаева А. участвует в качестве ментора в Программе «Наставничество для женщин- предпринимателей Казахстана», проводимой при поддержке ЕБРР и Евразийской школы бизнеса и предпринимательства.

Юридическая фирма Aequitas регулярно консультирует общественные фонды и группы по защите животных в г. Алматы по вопросам их деятельности, а также правового режима и защиты бездомных животных. B рамках КазБара формируется комитет Animal Law, целью которого является совершенствование казахстанского законодательства по правовому статусу животных, в том числе бездомных, на основе анализа казахстанского законодательства и сравнительного анализа соответствующего законодательства других стран.

Члены КазБар на регулярной основе бесплатно консультируют и представляют в судах по гражданским делам физических лиц (ветеранов, инвалидов и пенсионеров) по вопросам предпринимательства, земельного, семейного, наследственного права, права собственности.

РАБОТА КАЗБАР В ОБЛАСТИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ

КазБар проводит активную работу по сотрудничеству с KIMEP, Almaty Management University, Евразийской юридической академии им. Д.А. Кунаева, КазГЮУ в рамках заключенных с ними договоров о сотрудничестве. Многие члены КазБар регулярно проводят гостевые лекции по правовой тематике, вопросам этики юриста и других. Для упорядочения прохождения практики студентами в организациях, где работают члены КазБар, принято положение о практике, в рамках которого лучшие студенты-выпускники могут быть приняты на практику или стажировку в ведущие юридические фирмы или юридические департаменты предприятий путем подачи заявки через своего координатора в КазБар. Стажировка дает возможность желающим студентам и выпускникам юридических вузов понять тонкости юридической профессии и ее практическую сторону, а также работать под руководством лучших экспертов в составе команды.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

В рамках своей уставной деятельности, КазБар ведет активную работу по следующим направлениям:

1) комментирование различных НПА, получаемых от Министерств РК (Министерство юстиции, Министерство национальной экономики, Министерство финансов и т.д);

2) работа в межведомственных рабочих группах при министерствах, Верховном суде, а также НПП. Так, члены КазБар состоят в следующих комитетах и рабочих группах:

a) в рабочей группе по адвокатской деятельности при Министерстве юстиции РК (Есен Масалин, Арман Бердалин);

b) в Межведомственной рабочей группе по разработке и анализу английского права на предмет возможности имплементации его отдельных положений в национальное законодательство (Ольга Ченцова, Валихан Шайкенов, Семен Иссык, Максим Телемтаев, Биржан Жарасбаев);

c) в Экспертном Совете при МНЭ РК (Дана Ибраева);

d) в Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности (Арман Бердалин).

3) участие в различных мероприятиях, таких как, форумы, конференции, круглые столы и заседания, посвящённые актуальным проблемам и совершенствованию законодательства.

Одним из важных направлений деятельности КазБар является сотрудничество с Верховным судом по вопросам совершенствования судебной системы и процессуального законодательства. С этой целью ряд членов КазБар, в частности, члены Управляющего совета Елюбаев Ж.С., Ченцова О.И., Жылкайдарова С., Масалин Е., Бердалин А., Кенжебаева А. и другие приняли участие в круглых столах и конференциях Верховного суда.

Кроме того, члены УС Елюбаев Ж.С. и Кенжебаева А.Т. входят в состав Международного совета Верховного Суда, где проводят большую работу по выработке рекомендаций по совершенствованию судебной системы и практики правоприменения. Результаты этой работы публикуются на сайте Верховного суда.

НА ЗАМЕТКУ

КазБар в конце 2016 года начал сотрудничать с Генеральной прокуратурой РК, а именно, оказывая экспертную поддержку в процессе оценки квалификации кандидатов на должности сотрудников органов прокуратуры и действующих сотрудников при переводе на новую работу. Данная экспертная поддержка рассматривается как часть комплексной процедуры отбора наилучших кадров для органов прокуратуры, основанной на принципах прозрачности, объективности. Членами КазБар как независимыми экспертами в рамках процедур Генеральной прокуратуры проведен анализ работ претендентов и дана соответствующая комплексная оценка.

КазБар намерен и дальше продолжать сотрудничество в данном направлении, т.к. считает, что эта работа соответствует его уставным целям и задачам, в том числе, в направлении содействия развитию и дальнейшему укреплению в стране правовой культуры, правопорядка и правового просвещения.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Развитие Казахстана как правового государства с эффективной правовой системой, с доступным и справедливым правосудием, состоятельной экономикой и обеспеченными правами человека невозможно без существования хорошо организованной, высокопрофессиональной организации юристов, члены которой подчиняются строгим законодательным требованиям, предъявляемым к юридической профессии, а также правилам профессионального поведения и высочайшим этическим стандартам.

С переходом страны к рыночной экономике возникла необходимость обеспечения общества услугами коммерческих юристов, то есть юристов, специализирующихся в области предоставления юридических услуг хозяйствующим субъектам.

Коммерческие юристы, объединенные в КазБар, самостоятельно ведут большую работу по предоставлению обществу правовой помощи, однако государство, имея конституционное обязательство обеспечить такой помощью каждого члена общества, должно обратить внимание на необходимость упорядочения данной деятельности. По нашему мнению, наилучшим способом регулирования деятельности коммерческих юристов, в том числе в области предоставления бесплатной юридической помощи, было бы законодательное закрепление статуса КазБар как саморегулируемой организации коммерческих юристов, которая могла бы самостоятельно формировать политику предоставления такой помощи на основе принципов, провозглашенных государством, и контролировать ее применение всеми своими членами.