Понятия, принципы и виды государственной службы

Легальное истолкование понятия государственной службы позволяет утверждать, что государственная служба - это профессиональная деятельность служащих в государственных органах представительной, исполнительной и судебной власти.

Говоря о понятии «государственный служащий», мы отмечаем, что это лицо, занимающее должность в какой-либо государственной организации, и за вознаграждение выполняющее определенную работу непроизводственного характера, связанную с осуществлением государственных функций. К принципам государственной службы можно отнести:

а) равное право граждан РК на государственную службу и ее прохождение;

б) ответственность государственных служащих;

в) действие государственных служащих на основе соблюдения законности и в рамках законоустановленных полномочий;

г) выполнение обязанностей государственной службы как трудовой деятельности;

д) расстановка (подбор) кадров государственных служащих по деловым, моральным качествам.

Право граждан на доступ к государственной службе закреплено в Конституции РК. Анализируя виды государственной службы, мы выделяем, что это широкое понятие, оно охватывает большое количество должностей:

1. Не все государственные служащие выполняют функции, связанные с государственным управлением и руководством (учителя, врачи и т.д.).

2. В зависимости от положения организации, в которой работает государственный служащий:

а) служащие государственных организаций, учреждений, предприятий;

б) служащие государственного аппарата.

3. По характеру труда (т.е. по старшинству должности).

4. По юридическим свойствам должностей (по характеру служебных полномочий).

Внутренняя структура государственного органа представляет собой систему различных по своему характеру, значению и уровню должностей, включённых в утверждённый штат должностей. Государственные должности - это учреждённая в установленном порядке государственная организация (путём принятия коллегиального решения или единоличного распоряжения должностного лица) первичная структурная единица, которая отражает содержание и объём полномочий занимающего её лица и содержится за счёт финансовых средств государственного бюджета (сюда включается заработная плата служащего, занимающего данную должность её техническое обеспечение, установленные льготы и привилегии и пр.).

Государственный служащий не владеет занимаемой им должностью. Она принадлежит государственной администрации. Назначение государственным, органом (должностным лицом) служащего на должность, соответствующую его квалификационному разряду (рангу, классному чину, степени и т.д.), происходит в рамках установленных законом правил разделения квалификационных разрядов, классных чинов, рангов и степеней, с одной стороны, и должностей - с другой.

Государственная должность - структурная единица государственного органа, на которую возложен установленный нормативными правовыми актами круг должностных полномочий и должностных обязанностей».

Закон установил следующую классификацию государственных должностей.

В состав должностей государственных служащих входят политические и административные должности государственных служащих.

К политическим должностям относятся должности, занимаемые политическими государственными служащими:

1) назначаемыми Президентом Республики Казахстан, их заместители;

2) назначаемыми и избираемыми палатами Парламента Республики Казахстан и Председателями палат Парламента, их заместители;

3) являющимися представителями Президента и Правительства в соответствии с Конституцией;

4) возглавляющими (руководители) центральные исполнительные органы и ведомства, их заместители.

5) Для административных государственных служащих устанавливаются категории. Категории должностей и порядок отнесения административных должностей по категориям утверждается Президентом республики по представлению уполномоченного органа.

Для политических государственных служащих категории должностей не устанавливаются.

Главный специалист Катон-Карагайского районного суда ВКО Ережепова Д.Б.