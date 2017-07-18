Развитие института уполномоченных экономических операторов

В рамках развития института уполномоченных экономических операторов (далее - УЭО) в Республике Казахстан территориальными органами государственных доходов для участников внешнеэкономической деятельности на ежемесячной основе проводятся круглые столы, семинары, совещание и т. д.

С января месяца текущего года проведено более 17 круглых столов, 19 совещаний и проведено 5 мероприятий (открытых дверей) на тематику посвященную развитию института УЭО.

Присутствующие также проинформированы обо всех предоставляемых специальных упрощениях предусмотренных таможенным законодательством Республики Казахстан.

На сегодняшний день в реестре УЭО зарегистрировано 6 юридических лиц, данные компании являются товаропроизводителями Республики Казахстан, актуализированный реестр УЭО ежемесячно опубликовывается на интернет-ресурсе Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Развитие института УЭО позволит участникам внешнеэкономической деятельности минимизировать время совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров в пунктах пропуска, помещением товаров на временное хранение в помещениях, на открытых площадках и иных территориях УЭО, отсутствие требований по предоставлению обеспечения уплаты таможенных пошлин и налогов при осуществлении процедуры таможенного транзита, первоочередной порядок совершения таможенных операций, предшествующих подаче таможенной декларации, и помещения под таможенную процедуру и т.д.

Для получения более подробной информации можете обратиться в Департамент государственных доходов по месту регистрации, либо по телефону: 8-7172-71-79-57, а также на электронный адрес: a.esenbaev@kgd.gov.kz.