Жамбылский этнокультурный караван приближается к столице
18 июля 2017, 11:46
Участники культурно-этнографического каравана прошли через центральную улицу Караганды, вызывая восторг у жителей города.
Жамбылский культурно-этнографический караван «Ұлы Жібек жолы. Көне Тараздан асқақ Астанаға тарту» пересек город Караганду, передает пресс-служба акима региона.
В рамках специализированной Международной выставки «ЭКСПО-2017» с 26 по 30 июля состоятся Дни культуры Жамбылской области. Участников этнокультурного каравана торжественно встречали у въезда в Караганду около арки.
В мероприятии приняли участие заместители акимов Карагандинской и Жамбылской областей Ирина Любарская, Ерканат Манжуов, начальники управлений культуры, архивов и документации Жамбылской и Карагандинской областей Дуйсенали Быкыбаев, Еркебулан Агимбаев.
- Выставка инновационных проектов «Экспо-2017» - это не только самое масштабное событие в истории независимого Казахстана, это большой шаг в развитии инноваций и «зеленых» технологий. Вместе с этим, это отличная возможность показать миру свою уникальную культуру и духовные ценности. В этом отношении, культурно-этнографический караван «Көне Тараздан – асқақ Астанаға» придает особую значимость мероприятиям проводимых в рамках дней культуры Жамбылской области в Астане. Культурно-этнографический караван несет все культурные и духовные ценности и устремления казахского народа. Приезд в Астану культурно-этнографического каравана из Тараза можно назвать историческим, - отметил Еркебулан Агимбаев.
Участники культурно-этнографического каравана прошли через центральную улицу Караганды, вызывая восторг у жителей города.
Состав каравана остановился в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды, где выступили артисты Жамбылской областной филармонии с насыщенной концертной программой, актеры областного казахского драматического театра показали театральные постановки об истории древнего Тараза. Карагандинцы фотографировали и снимали на видео грандиозный праздник.
Этнокультурный караван снова двинулся в путь и приближается к столице.
Фото: акимат Жамбылской области
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