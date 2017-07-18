В ДВД Астаны активизировали борьбу с незаконной добычей полезных ископаемых

В рамках реализации проекта «Защитим недра» сотрудниками местной полицейской службы ДВД города Астаны активизирована работа по профилактике и выявлению фактов незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых - песка, щебня, дресвы и грунта , передает пресс-служба Местной полицейской службы столицы.





Так, с начала года природоохранной полиции МПС ДВД г. Астаны выявлено 22 факта незаконной добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ). По всем фактам проводятся досудебные расследования по статье 334 УК РК «Самовольное пользование недрами». За 2016 год выявлено 55 фактов незаконной добычи ОПИ.





Материалы по данным фактам переданы в Управление дознания ДВД г. Астаны для принятия процессуального решения. За нарушение статьи 590 «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств» КоАП РК , с начала года к административной ответственности привлечено 18 водителей, задержано более 60 единиц техники.





В целях недопущения незаконной добычи полезных ископаемых, сотрудниками местной полицейской службы ДВД г. Астаны ежедневно в дневное и ночное время осуществляются автомобильные и пешие рейдовые мероприятия по предполагаемым местам незаконной добычи.





Кроме того, полицейскими проводится разъяснительная работа среди населения об уголовной ответственности за незаконную добычу общераспространенных полезных ископаемых. В целях сообщения о правонарушениях всем проживающим в непосредственной близости к местам наиболее подверженным незаконной добыче полезных ископаемых, полицейские раздали памятки с контактами отделений природоохранной полиции.





В случае обнаружения фактов нарушения природоохранного законодательства просим сообщать по телефонам 42-08-92, 8701 700 97 99.





Со строительными и другими коммерческими организациями, заказывающими грунт и другие материалы ОПИ, проводится разъяснительная работа о принятии товара с карьеров, имеющих специальные разрешения от уполномоченных учреждений.





Добавим, что в соответствии с протоколом заседания Комиссии по предоставлению права недропользования на разведку или добычу ОПИ на территории Астаны от 11 мая 2012 года, конкурсы по предоставлению права недропользования на разведку или добычу ОПИ на территории столицы не проводятся, так как признаны противоречащим Генеральному плану развития столицы.









В этой связи, самовольная добыча полезных ископаемых является незаконной и влечет административную и уголовную ответственность.





Справочно:





Статья 334. Самовольное пользование недрами





1. Самовольное пользование недрами, а равно самовольная добыча полезных ископаемых, если эти деяния причинили крупный ущерб,





- наказываются штрафом в размере до пятисот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до трехсот часов, либо арестом на срок до девяноста суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.





2. Те же деяния, повлекшие причинение особо крупного ущерба,





- наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.





3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой,





- наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.