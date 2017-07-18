«Гонки» улиток прошли в Великобритании

Традиционные и очень медленные соревнования прошли в Великобритании. В графстве Норфолк состоялись международные гонки улиток , передает , передает «МИР 24».





«На старт, внимание, поползли», - скомандовал судья





Улитки должны были преодолеть 33 сантиметра - выползти из маленького круга и доползти до самого большого. На таких соревнованиях действительно можно уснуть, если не болеешь за свою подопечную. А чтобы ее ни с кем не перепутать, владельцы разукрасили им домики. «Спортсменов»-бегунов готовят задолго и держат на особой диете: много листьев и воды.





Самым быстрым из самых медлительных оказался местный любитель зелени - англичанин Ларри.





Чемпион по традиции получил серебряную кружку с гравировкой и пучок салата





«Я думаю, что мы своих любимцев перекармливаем, балуем - огурцы, морковка. Поэтому улитки толстеют и не могут двигаться быстро. А более мелкие и нетренированные улитки оказываются шустрее», - отметила участница соревнований Клэр Эндрюс.

Абсолютный рекорд в подобном «забеге» - 2 минуты и 9 секунд - установила несколько лет назад английская улитка Арчи.







