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«Гонки» улиток прошли в Великобритании

18 июля 2017, 12:12

Самым быстрым из самых медлительных оказался местный любитель зелени - англичанин Ларри.

Традиционные и очень медленные соревнования прошли в Великобритании. В графстве Норфолк состоялись международные гонки улиток, передает «МИР 24».

«На старт, внимание, поползли», - скомандовал судья

Улитки должны были преодолеть 33 сантиметра - выползти из маленького круга и доползти до самого большого.На таких соревнованиях действительно можно уснуть, если не болеешь за свою подопечную. А чтобы ее ни с кем не перепутать, владельцы разукрасили им домики. «Спортсменов»-бегунов готовят задолго и держат на особой диете: много листьев и воды.

Самым быстрым из самых медлительных оказался местный любитель зелени - англичанин Ларри.

Чемпион по традиции получил серебряную кружку с гравировкой и пучок салата

«Я думаю, что мы своих любимцев перекармливаем, балуем - огурцы, морковка. Поэтому улитки толстеют и не могут двигаться быстро. А более мелкие и нетренированные улитки оказываются шустрее», - отметила участница соревнований Клэр Эндрюс.

Абсолютный рекорд в подобном «забеге» - 2 минуты и 9 секунд - установила несколько лет назад английская улитка Арчи.


Видео: Известия

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