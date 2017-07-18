Список казахстанцев, которым запрещен въезд в Турцию, разъяснили в МИД РК

В министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали составленный ранее Турцией "черный список" из иностранных граждан, которым запрещен въезд на территорию Турции по причине связей с террористическими организациями , сообщает Sputnik Казахстан





"По нашим данным, МВД Турции опубликовало книгу. Там приводится статистика, в которой указывается количество граждан разных стран, которые за период с 2011 по 2017 год были задержаны по обвинению или по подозрению в причастности к этой террористической организации", — сказал руководитель пресс-службы МИД РК Ануар Жайнаков.





Он отметил, что в их число вошли граждане не только Казахстана, но и других стран.





"То есть это статистические данные, которые приводит МВД Турции с 2011 по 2017 год", — отметил Жайнаков.





Напомним, ранее Турция составила "черный список" из почти 54 тысяч граждан из 146 стран мира, которым запрещен въезд на территорию Турции по причине связей с террористическими организациями. Согласно докладу МВД о борьбе с ДАИШ (ИГИЛ)*, в топ-лист попали 1 914 граждан Казахстана. Также в списке состоят граждане Саудовской Аравии, Туниса, России, Марокко, Таджикистана, Франции, Ирака, Азербайджана и Бельгии. Согласно докладу 53 781 гражданину из 146 стран запрещен въезд в Турцию из-за связей с террористами и возможным проникновением в зоны конфликта. МВД Турции поясняет, что в список вошли те государства, граждане которых подозреваются в сотрудничестве с террористическими организациями и совершавшие поездки в зоны вооруженного конфликта в Сирии. К ним относятся Тунис, Саудовская Аравия, Казахстан, Франция, Россия и Бельгия.





* террористическая группировка запрещена в Казахстане, России и в ряде других стран.



