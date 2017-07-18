В частности, совокупный доход лица (семьи), претендующего на получение адресной социальной помощи (далее - совокупный доход семьи), исчисляется Центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.

При исчислении совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в Республике Казахстан и за ее пределами за расчетный период:

1) доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;

2) доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»;

3) доходы от личного подсобного хозяйства - приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;

4) доходы от предпринимательской деятельности;

5) доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;

6) доходы от ценных бумаг;

7) доходы полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;

8) доходы от использования кредита (микрокредита);

9) доходы в виде безвозмездно полученных денег;

10) доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам;

11) доходы в виде денежных переводов;

12) доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам.

Также при исчислении совокупного дохода семьи не рассматриваются в качестве дохода физического лица:

1) адресная социальная помощь;

2) жилищная помощь;

3) единовременные пособия на погребение;

4) помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

5) единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;

6) финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования;

7) помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»;

8) благотворительная помощь в денежном и натуральном выражении (в стоимостной оценке), оказанная в расчетном периоде в общей сумме ниже установленной черты бедности сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде величины прожиточного минимума.

В случаях, когда благотворительная помощь, оказанная в расчетном периоде, превышает величину черты бедности прожиточного минимума, в совокупном доходе учитывается разница между суммой оказанной помощи и величиной черты бедности прожиточного минимума, сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде;

9) оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;

10) содержание граждан на время протезирования;

11) стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;

12) натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в виде:

лекарственных препаратов;

санаторно-курортного лечения;

протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);

средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных инвалидам;

бесплатного питания и помощи, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании;

13) единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.