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Внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи
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Аннотация к документу: Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 18 мая 2017 года № 134 «О внесении изменения в приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 28 июля 2009 года № 237-п «Об утверждении Правил исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи» (не введен в действие)
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В частности, совокупный доход лица (семьи), претендующего на получение адресной социальной помощи (далее - совокупный доход семьи), исчисляется Центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.
При исчислении совокупного дохода семьи учитываются все виды доходов, полученные в Республике Казахстан и за ее пределами за расчетный период:
1) доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;
2) доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»;
3) доходы от личного подсобного хозяйства - приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;
4) доходы от предпринимательской деятельности;
5) доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;
6) доходы от ценных бумаг;
7) доходы полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;
8) доходы от использования кредита (микрокредита);
9) доходы в виде безвозмездно полученных денег;
10) доходы в виде вознаграждений (интереса) по денежным вкладам и депозитам;
11) доходы в виде денежных переводов;
12) доходы в виде выигрышей в натуральном и (или) денежном выражении, полученных на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам.
Также при исчислении совокупного дохода семьи не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
1) адресная социальная помощь;
2) жилищная помощь;
3) единовременные пособия на погребение;
4) помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
5) единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;
6) финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области образования;
7) помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «Об утверждении Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан»;
8) благотворительная помощь в денежном и натуральном выражении (в стоимостной оценке), оказанная в расчетном периоде в общей сумме ниже установленной черты бедности сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде величины прожиточного минимума.
В случаях, когда благотворительная помощь, оказанная в расчетном периоде, превышает величину черты бедности прожиточного минимума, в совокупном доходе учитывается разница между суммой оказанной помощи и величиной черты бедности прожиточного минимума, сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде;
9) оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;
10) содержание граждан на время протезирования;
11) стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;
12) натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в виде:
лекарственных препаратов;
санаторно-курортного лечения;
протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);
средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных инвалидам;
бесплатного питания и помощи, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан об образовании;
13) единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты и (или) ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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