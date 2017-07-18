Новый виток в деле осужденного на 8 лет Александра Кузнецова

В скором времени будет подано ходатайство в Генпрокуратуру и кассационная жалоба в ВС РК.

Защита Александра Кузнецова на состоявшейся 18 июля в Алматы пресс-конференции рассказала о новых обстоятельствах в деле и дальнейших планах, передает передает Zakon.kz





Почти полтора года прошло после вынесения приговора в апелляционной инстанции. Все это время защита осужденного не подавала кассационную жалобу в Верховный суд, чтобы не ухудшить положение Кузнецова.





- По закону в течение года могут ухудшить положение осужденного, по истечении года не допускается ухудшение осужденного лица. Поэтому мы решили выждать год и подать кассационную жалобу. Первоначально мы решили обратиться к Генеральному прокурору, - сообщила адвокат Кузнецова Алмат Мусина. Добавив, что лично ей от потерпевшей стороны поступало сообщение о том, что они ждут Кузнецова в Верховном суде, и ему грозит 15 лет лишения свободы .





За это время были собраны новые материалы. Так, было направлено обращение в Центр судебных экспертиз "Альтернатива", получено заключение. Обратились в Центр судебных экспертиз Минюста РК в Астане, получен был ответ. Также были направлены запросы профессору Когану который является составителем Уголовно-процессуального кодекса. По конкретному делу он не может давать заключения. Но по ситуационным вопросам были даны заключения, которые, по словам адвоката, подтверждают, что в ходе апелляционной инстанции на самом деле были допущены нарушения УК и УПК РК.





- На сегодняшний день мы готовы подать ходатайство в Генеральную прокуратуру РК о внесении протеста на приговор апелляционной инстанции, и готовы подать ходатайство о пересмотре данного дела в кассационную инстанцию Верховного суда РК, - сообщила Мусина.





Далее адвокат вновь остановилась на ряде нарушений, допущенных в ходе рассмотрения дела в апелляционной инстанции. Сюда относится история с судебно-медицинскими экспертизами. Напомним, что их было проведено три. Первая - в ходе расследования. Еще две - в апелляционной инстанции.





- В апелляционной инстанции по ходатайству потерпевшей стороны была назначена комплексная комиссионная экспертиза, которая подтвердила первоначальную. Однако, не согласившись с данной экспертизой, потерпевшая сторона ходатайствовала о назначении третьей экспертизы, которая была по их же ходатайству поручена экспертам Талдыкоргана. И конкретно был указан эксперт Охват. Мы возражали суду, ходатайствовали о включении в данную комиссию экспертов из Алматы. Поскольку адвокат потерпевшей стороны Романова работала в Алматинской области судьей долгие годы. Однако суд отклонил и назначил третью экспертизу, которая была сделана с грубейшими нарушениями. - рассказала Мусина .





Ранее мы уже сообщали о том, что после адвокатского запроса в Республиканский центр судебной медицины МЮ РК вышеназванный эксперт Талдыкорганского филиала ЦСМ МЮ РК Охват Ю. был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора. Во-первых, за вольные и некорректные суждения, допущенные им в суде апелляционной инстанции по делу Кузнецова. А во-вторых за то, что повторная комиссионная судебно-медицинская экспертиза была проведена с нарушением действующей Инструкции по организации производства судебно-медицинской экспертизы, утвержденной Министерством здравоохранения РК. Напомним, при проведении третьей экспертизы Охват Ю. не работал непосредственно с телом погибшего Мураткалиева, был направлен только череп. Использовались фотоизображения, которые были сделаны потерпевшей стороной, не экспертом. Это недопустимо. Помимо этого из Астаны пришел комментарий относительно так называемого "разрушающегося предмета", о котором Охват писал в своем заключении. Такое понятие отсутствует.





То есть, защита Кузнецова отмечает, что в основу приговора апелляционной инстанции легли не первые две судебно-медицинские экспертизы, а третья, которая, как сейчас выясняется и подтверждается официально, была проведена с нарушениями.





Следующий момент - это основной свидетель по делу Фролов, друг погибшего Мураткалива. Алма Мусина отметила, что во время досудебного расследования он неоднократно давал показания о том, что Мураткалиев угрожал Кузнецову предметом, похожим на нож, при этом описывал, какое лезвие было у ножа. Не отрицал также Фролов и то, что именно он нанес первым удар по лицу Кузнецова. Однако в ходе судебных слушаний его показания стали меняться в другую сторону. И именно измененные показания Фролова легли в основу приговора.





Но Мусина считает, что у Фролова был прямой интерес изменить показания в свою пользу. Так как после инцидента у "Чукотки" в отношении него и Сырыма Мураткалиева было заведено уголовное дело по статье "хулиганство" за инициирование драки. В отношении погибшего Мураткалиева в дальнейшем дело было прекращено.





И еще один момент, на который обращает внимание защита Кузнецова - это тот факт, что при вынесении приговора не были приняты во внимание показания свидетелей со стороны Кузнецова, якобы они находились в сговоре, не учли показания охранника ночного заведения, не учли показания коллеги погибшего Мураткалиева, который в суде подтвердил принадлежность фигурировавшего в деле ножа погибшему.





Удалось на данной пресс-конференции выступить и самому Кузнецову.





- Я позвонил просто узнать, как все прошло. Но хотелось бы что-нибудь сказать, если есть такая возможность. Смысл мероприятия, которое я попросил организовать, не только в ознакомлении с заключениями, исключающими мой обвинительный приговор, сколько в попытке обратиться к ответственным лицам, которые должны все-таки найти в себе силы не покрывать, а исправлять ошибки своих предшественников... ...Прежде чем идти в суд, мне кажется, что нужно внести на повестку Генеральной прокуратуре. И я бы хотел обратиться лично к Генеральному прокурору. Господин Генеральный прокурор, я читаю ваши публикации в прессе, и у меня закралась надежда, что хоть кому-то будет не все равно. И я заявляю о своей невиновности, о том, что меня уже два года держат в неволе за то, что на самом деле я не совершал. И другой бы уже наверное смирился и готовился к УДО (прим.ред.: условно-досрочное освобождение), но я успокоюсь, только когда добьюсь соблюдения закона. Имеющихся фактов в моем деле даже на момент суда вполне было достаточно, чтобы ходатайствовать о внесении Генеральной прокуратурой протеста. На самом деле я уже обращался в Генеральную прокуратуру с заявлениями. Но по существу ни одно не было рассмотрено, ни один мой довод не был проверен... ... Я полагаю, ваше ведомство и Верховный суд все-таки союзники, потому что главная цель Генеральной прокуратуры и ВС это справедливость и правосудие для каждого. И почему вдруг не я этот каждый. У нас с вами одни цели - это справедливый суд, и он должен установить мою непричастность.... - сказал в телефонном разговоре Кузнецов. При этом он отметил, что все свои ходатайства в различные органы подписывает как "незаконно осужденный Кузнецов".





По словам Мусиной, впереди обращение в Генеральную прокуратуру РК с ходатайством о внесении протеста на приговор апелляционной инстанции, и через некоторое время после этого будет подана кассационная жалоба в Верховный суд.





- Мы сейчас с Сашей обсуждаем, как будем действовать, как будем подавать. Мы не намерены никого привлекать к ответственности, ни судью, ни прокурора. Мы лишь хотим, чтобы Кузнецов, который незаконно приговорен к 8 годам лишения свободы был освобожден. Максимум, что ему могли предъявить - это превышение пределов необходимой обороны, но никак не 106 статью. Посягательство на его жизнь и здоровье имеет место, нож в руках Мураткалиева был. Нет состава 106-й статьи, - отметила Мусина.



