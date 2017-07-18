Пострадавший от урагана 82-летний устькаменогорец находится в тяжелом состоянии

В первой городской больнице в тяжелом состоянии находится 82-летний труженик тыла, пострадавший во время урагана . На пожилого мужчину упал кусок оторвавшейся крыши , сообщает МИА « Казинформ ».





С просьбой о необходимости помочь донорской кровью Шерьяздану Исанову в социальных сетях обратились родственники пожилого человека. В частности, о помощи попросил в социальных сетях его внук, который написал в инстаграм: «После вчерашнего урагана в районе Казахстан, 3 (ГЦВП) пострадал мой дедушка, 82 года, труженик тыла - упала крыша на него. Находится в тяжёлом состоянии в городской больнице на Абая. Нужна кровь, большая просьба, кто сможет помочь - на КШТ Центр крови на имя Исанов Шерьяздан».





Как сообщили сегодня в травматологическом отделении первой городской больницы, мужчина поступил с разрывами легкого и множественными переломами ребер.





К этому часу в больницу за медицинской помощью обратились уже 7 человек. Две женщины с переломами ног после оказания медицинской помощи отправлены домой. Еще одна женщина, беременная, доставлена в больницу с ушибами и растяжением. Резаную рану получил мужчина, закрывавший ворота гаража в момент урагана.





Как уже сообщалось , на линию «112» и «101» от жителей города Усть-Каменогорска и близлежащих районов области поступило около 100 звонков. Сотрудники районных и городских ЧС по каждому звонку отрабатывают информацию, выезжая на место происшествия.





Только что поступила информация, что службы ЧС проведут сегодня брифинг.



