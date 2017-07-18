В Актобе показали первые дома, построенные по программе «Нұрлы жер»

Актобе стал одним из первых городов в РК по реализации пилотного проекта программы.

Первые готовые дома, возведенные по поручению главы государства в рамках программы «Нұрлы жер», были презентованы журналистам в Актобе, передает пресс-служба акима региона.





Строительство ведется в соответствии с графиком. В настоящее время проводятся работы по благоустройству территории, установке кровли и фасада, внутренней отделке квартир.





Отметим, по итогам I полугодия 2017 года в регионе отмечен стабильный рост жилищного строительства. Этому в немалой степени способствует то, что Актобе стал одним из первых городов в РК по реализации пилотного проекта программы «Нұрлы жер», предусматривающего строительство быстровозводимых индивидуальных и трехэтажных кредитных жилых домов типа «таунхаус».





На первом этапе проекта будет построено 210 тысяч квадратных метров жилья или 2952 квартиры, в том числе в текущем году собственным жильем будут обеспечены 914 семей.





Всего с начала 2017 года по области в эксплуатацию введено 242 тысяч квадратных метров жилья, а до конца года будет построено не менее 650 тысяч квадратных метров. Кроме того, в рамках развития ИЖС состоящим в очереди жителям области будет выдано 15 тысяч земельных участков.





Ознакомились журналисты и с проектами уже введенными в эксплуатацию и реализуемыми в рамках государственно-частного партнерства и социальной ответственности бизнеса.





Так, участники пресс-тура побывали в новом центре социальной адаптации выпускников детских домов «Мейірім», в котором созданы все условия для того, чтобы подготовить молодых людей к полноценной, самостоятельной взрослой жизни.





Также был осмотрен Дворец молодежи, на строительство которого привлечены средства АО «СНПС-Актобемунайгаз». Возведение 3-этажного здания, общей площадью более 12 тыс. кв. метров, идет полным ходом в центральной части г. Актобе, в районе Центрального парка имени Первого Президента.





Многопрофильный комплекс предназначен для организации творческой инициативы и развития культурного досуга молодежи. Общая стоимость проекта – 1,5 миллиарда тенге. Ожидается, что объект будет введен в эксплуатацию во втором полугодии 2017 года.





Современное здание Академии творчества возведено в рамках социальной ответственности АО "ТНК "Казхром". Компанией направлено на возведение современного центра дополнительного образования 1,3 миллиарда тенге.





Стоит отметить, что всего в рамках ГЧП в области ведется разработка и реализация 62 проектов на сумму 28 млрд. тенге, в рамках социальной ответственности бизнеса - 5 проектов на 6,8 млрд. тенге, в их числе Академия творчества, Дворец молодежи, Дворец бракосочетания, Дворец единоборств и новое здание историко-краеведческого музея, «Дом Жубановых» и так далее.



