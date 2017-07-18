Продолжения слияния казахстанских банков ожидает Нацбанк

Заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков прокомментировал покупку Казкома Народным банком РК , передаёт корреспондент , передаёт корреспондент МИА «Казинформ»





«5 июля 2017 года завершилась сделка по приобретению ОА «Народный сберегательный банк Казахстана» контрольного пакета акций АО «Казкомерцбанк». Все права и законные интересы вкладчиков, кредиторов, инвесторов соблюдены. Мы также ожидаем продолжения консолидации банковского сектора, что по нашему мнению, обеспечит повышение устойчивости», - сказал он в ходе выступления на заседании Правительства РК.





Напомним, ранее Народный банк объявил о приобретении 96,81% простых акций Казкома. В этом году это уже вторая крупная сделка в банковском секторе Казахстана. В апреле сменились акционеры АО «Банк ЦентрКредит».





В настоящее время обсуждается вопрос потенциального слияния БЦК с АО «Цеснабанк».



