Продолжения слияния казахстанских банков ожидает Нацбанк
18 июля 2017, 13:03
Ранее Народный банк объявил о приобретении 96,81% простых акций Казкома.
Заместитель председателя Национального Банка РК Олег Смоляков прокомментировал покупку Казкома Народным банком РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«5 июля 2017 года завершилась сделка по приобретению ОА «Народный сберегательный банк Казахстана» контрольного пакета акций АО «Казкомерцбанк». Все права и законные интересы вкладчиков, кредиторов, инвесторов соблюдены. Мы также ожидаем продолжения консолидации банковского сектора, что по нашему мнению, обеспечит повышение устойчивости», - сказал он в ходе выступления на заседании Правительства РК.
Напомним, ранее Народный банк объявил о приобретении 96,81% простых акций Казкома. В этом году это уже вторая крупная сделка в банковском секторе Казахстана. В апреле сменились акционеры АО «Банк ЦентрКредит».
В настоящее время обсуждается вопрос потенциального слияния БЦК с АО «Цеснабанк».
Фото: sputniknews.kz
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