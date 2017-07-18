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В Астане девушка совершила ДТП на угнанном элитном автомобиле

18 июля 2017, 13:04

Причиненный ущерб потерпевший оценил в 30 млн. тенге.

В Целиноградском районе Акмолинской области 17 июля сотрудники полиции по горячим следам задержали угонщицу элитного автомобиля знакомого, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Акмолинской области.

В 11 часов 52 минуты к правоохранителям Целиноградского района поступило телефонное сообщение от коллег с УВД района Есиль г.Астана, о том, что к ним поступило телефонное сообщение от 23-летнего жителя столицы. Он заявил, что на территории зоны отдыха «Чистые пруды» в районе с. Косшы после совместного распития спиртного ранее знакомая девушка угнала его автомобиль Lexus RX 350.

Акмолинские полицейские незамедлительно приняли меры к задержанию угонщицы. Стражи порядка задержали кроссовер на территории г.Астана, однако, 23-летняя астанчанка успела совершить ДТП, в результате которого машина получила технические повреждения.

Причиненный ущерб потерпевший оценил в 30 млн. тенге.

В настоящее время акмолинскими стражами порядка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

По информации полицейских, с начала текущего года в Акмолинской области раскрыто 52 угона транспортных средств.



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