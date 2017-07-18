Мухамедиулы о скандальной шутке КВНщика: Это было недоразумение
18 июля 2017, 13:09
Шутка Азамата Мусагалиева в эфире телеканала ТНТ вызвала поток негативных комментариев со стороны казахстанцев.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы прокомментировал скандал, разгоревшийся в связи с шуткой юмориста Азамата Мусагалиева, сообщает Sputnik Казахстан.
"Мне кажется, он необдуманно как-то шутливо высказался, но на самом деле, я его хорошо знаю очень, он креативная и интересная личность. Мне кажется, это было недоразумение", — сказал Мухамедиулы.
Напомним, Азамат Мусагалиев - капитан команды КВН «Сборная Камызякского края» и казахстанский комик Нурлан Сабуров записали проморолик на ТНТ, но их не совсем удачная шутка про казахский язык вызвала шквал критики в Сети. Сабуров обращается к Мусагалиеву на казахском языке, спрашивая, как у него дела и здоров ли он, на что тот отвечает нелепыми словами.
Позже КВНщик Азамат Мусагалиев закрыл комментарии в Instagram.
Однако коллеги Мусагалиева по КВНу поддержали друга и попросили не относиться к шуткам слишком серьезно.
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