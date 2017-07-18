Предложения по изменению ряда норм проекта Налогового Кодекса Республики Казахстан (по состоянию на 13 июня 2017 г.) (Центр исследования правовой политики)

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Общественный фонд «Центр исследования правовой политики»
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Представительство Международного центра некоммерческого права в РК
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Фонд «Сорос - Казахстан»
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Предложения по изменению ряда норм проекта Налогового Кодекса Республики Казахстан
(по состоянию на 13 июня 2017 г.)
В настоящее время Министерстве национальной экономики Республики Казахстан осуществляется разработка проекта нового Налогового кодекса РК. Анализ норм, предлагаемых в новой редакции Налогового Кодекса РК показал, что ряд положений направлены на ликвидацию льготного налогового режима для общественных организаций (НПО). Так в проекте Налогового Кодекса исчезли льготы для НПО, которые имеются в настоящее время в действующем Налоговом кодексе. А именно, льготы по грантам в части освобождения от социального налога и индивидуального подоходного налога (ИПН) по доходам физических лиц (кроме оплаты труда). Данные льготы активно применялись НПО, получающими гранты, при проведении различных мероприятий, которые занимают существенную часть затрат НПО по проектам. При приглашении физических лиц на мероприятия в качестве участников, экспертов, спикеров, НПО не оплачивала индивидуальный подоходный налог с расходов, потраченных на приглашение таких лиц (дорога, проживание, питание). Теперь же, если такие льготы будут отменены, НПО будет нести большие расходы по оплате налогов, вместо того, чтобы потратить эти деньги на общественно-полезные цели и задачи проекта (а это 10% ИПН и 6% социальный налог).
Во-вторых, проект Налогового Кодекса закладывает большую неопределенность в части корпоративного подоходного налога (КПН) для тех НПО, которые параллельно занимаются еще и предпринимательской деятельностью в рамках своей организации. Это связано с тем, что благодаря заложенному в проекте Налогового Кодекса механизму исчисления КПН, НПО до конца года не смогут точно знать и спрогнозировать, будут ли они платить этот налог или нет. При определенных ситуациях может сложиться так, что НПО придется платить КПН даже в случае отсутствия чистой прибыли в конце года.
В-третьих, в проекте НК заложили норму, согласно которой не является объектом обложения - спонсорская помощь (которая является только одним из видов безвозмездных поступлений). Это означает, что остальные виды безвозмездной помощи будут признаваться объектом обложения налога на добавленную стоимость (НДС). В проекте НК также очень ограниченный перечень случаев, когда НПО не должны становится на учет по НДС (например, освобождение для инвалидных организаций или религиозных организаций в определённых случаях и т.д.), однако это существенно не влияет на большинство НПО в целом. Таким образом, активные НПО, получающие гранты и иные безвозмездные поступления свыше 15 000-кратного размера МРП в год, должны будут становится на учет по НДС и платить 12% НДС со всех безвозмездных поступлений.
Предлагаемые изменения налогового режима для НПО представляют собой серьезные риски и могут привести к сокращению поля общественной деятельности в Казахстане. В указанных условиях эффективная работа НПО для достижения социально-значимых целей и задач будет невозможна. Все предлагаемые изменения не учитывают, что НПО не извлекают прибыли из получаемых безвозмездных и грантовых средств и противоречат логике некоммерческой деятельности общественных организаций.
Ниже представлены конкретные замечания и рекомендации по формулировке статей проекта НК РК, затрагивающих налогообложение НПО.
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№
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ТЕКУЩАЯ РЕДАКЦИЯ
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ПРЕДЛАГАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ
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ОБОСНОВАНИЕ
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1.
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Статья 93. Обязанности лица и структурных подразделений юридического лица при получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства в отдельных случаях
1. Лица и (или) структурные подразделения юридического лица обязаны:
1) в порядке, по форме и в сроки, установленные уполномоченным органом, уведомлять налоговые органы о получении денег и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства в размере, превышающем установленный уполномоченным органом размер, в случае, когда деятельность получателя денег и (или) иного имущества направлена на:
оказание юридической помощи, в том числе правовое информирование, защиту и представительство интересов граждан и организаций, а также их консультирование;
изучение и проведение опросов общественного мнения, социологических опросов (за исключением опросов общественного мнения и социологических опросов, проводимых в коммерческих целях), а также распространение и размещение их результатов;
сбор, анализ и распространение информации, за исключением случаев, когда указанная деятельность осуществляется в коммерческих целях;
2) в случае, предусмотренном в подпункте 1) настоящего пункта, представлять в налоговые органы сведения о получении и расходовании денег и (или) иного имущества, полученных от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев, лиц без гражданства, в порядке, сроки и по форме, установленные уполномоченным органом.
Требования, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на:
1) государственные учреждения;
2) лиц, занимающих ответственные государственные должности, лиц, уполномоченных на выполнение государственных функций, депутатов Парламента Республики Казахстан и маслихатов (за исключением депутатов маслихатов, осуществляющих свою деятельность на неосвобожденной основе), военнослужащих, сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов при выполнении должностных обязанностей;
3) банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, страховые организации;
4) налогоплательщиков, подлежащих налоговому мониторингу;
5) организации дошкольного и среднего образования, организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также автономные организации образования и международные школы;
6) деньги и (или) иное имущество, полученные в связи с осуществлением адвокатской, нотариальной деятельности, деятельности частных судебных исполнителей, медиаторов, арбитров, оценщиков, аудиторов;
7) субъекты квазигосударственного сектора;
8) дипломатические и приравненные к ним представительства иностранного государства, консульские учреждения иностранного государства, аккредитованные в Республике Казахстан, а также на их сотрудников;
9) деньги и (или) иное имущество, направленные на развитие национальных, технических и прикладных видов спорта, поддержку и стимулирование физической культуры и спорта, а также предназначенные для проведения спортивных мероприятий, в том числе международных спортивных соревнований, спортивно-массовых мероприятий;
10) деньги и (или) иное имущество, получаемые на основании международных договоров Республики Казахстан;
11) деньги и (или) иное имущество, получаемые в целях оплаты лечения или прохождения оздоровительных, профилактических процедур;
12) деньги и (или) иное имущество, получаемые в виде выручки по внешнеторговым контрактам;
13) деньги и (или) иное имущество, получаемые за организацию и осуществление международных перевозок, оказание услуг международной почтовой связи;
14) деньги и (или) иное имущество, получаемые в рамках заключенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан инвестиционных контрактов;
15) суммы дивидендов, вознаграждений, выигрышей, ранее обложенные индивидуальным подоходным налогом у источника выплаты, при наличии документов, подтверждающих удержание такого налога у источника выплаты;
16) иные установленные Правительством Республики Казахстан случаи.
2. Информация и материалы, публикуемые, распространяемые и (или) размещаемые лицами, указанными в подпунктах 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства, должны содержать сведения о лицах, сделавших заказ, указание об изготовлении, распространении и (или) размещении информации и материалов за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранцев и лиц без гражданства.
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Исключить данную статью, поскольку она по содержанию обязанностей, никак не связана с налогообложением и должна регламентироваться иным законодательным актом. Согласно преамбулы Налоговый кодекс, определяет общие принципы налогообложения, регулирует властные отношения по установлению, введению, изменению, отмене, порядку исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также отношения, связанные с исполнением налогового обязательства. Кроме того, изложение обязанностей в данной статье противоречит принципу определенности налогообложения, поскольку содержит множество размытых и неопределенных понятий и процедур.
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2.
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Статья 284.
Налогообложение некоммерческих организаций
3. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, доходы некоммерческой организации подлежат налогообложению в общеустановленном порядке.
3. В случае несоблюдения условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, корректировка совокупного годового дохода, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, не производится.
4. При получении доходов, не предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, сумма расходов некоммерческой организации, подлежащая отнесению на вычеты, определяется исходя из удельного веса доходов, не указанных в пункте 2 настоящей статьи, в общей сумме доходов некоммерческой организации.
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Статья 284.
Налогообложение некоммерческих организаций
3.
4. При получении доходов, не предусмотренных пунктом
2 настоящей статьи, некоммерческая организация ведет раздельный учет
расходов. При этом сумма расходов некоммерческой организации, подлежащая
отнесению на вычеты, определяется
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Пункт 3, указанный первым после пункта 2,- удалить, поскольку предусмотрена корректировка СГД и пункт 3, указанный вторым после п.2 является корректным.
Пункт 4. Изложить в новой редакции, заложив принцип разделения расходов, а не определения удельного веса. Исходя из специфики деятельности НПО, очень часто безвозмездно полученные доходы не расходуются на общественные уставные цели в течение года, а переходят и расходуются в следующем году. Особенно это касается расходов по полученной благотворительной помощи, членских взносов в конце года, когда их просто невозможно успеть потратить по назначению, либо когда есть четкий бюджет и план общественных социальных мероприятий, переходящих на следующий год. В таких случаях, если НПО будет параллельно с некоммерческими доходами получать коммерческие доходы по социальному предпринимательству, и определять удельный вес, получится что даже не имея ни одного тенге прибыли по коммерческой деятельности, у НПО всегда возникнет налогооблагаемый доход и КПН. То есть, у коммерческой организации, при прочих равных условиях, если доходы равны расходам, не возникнет КПН, а у некоммерческой организации - возникнет. Это нарушает принцип справедливости налогообложения.
Кроме того, проект Налогового кодекса предлагает смешивать в одной форме все расходы некоммерческой организации при определении НОД, как сделанные за счет безвозмездных поступлений и не имеющие отношения к предпринимательским доходам, так и расходы по деятельности, направленной на получение дохода. Считаем, что данный подход нарушает основной принцип определения вычетов, когда расходы признаются вычетами только если они связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. Предлагаем четко отделить расходы, произведенные за счет безвозмездных поступлений, а вычетами признавать расходы, связанные с деятельностью, направленной на получение доходов полностью на основании документов, а ни расчетным путем с применением удельного веса.
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3.
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Статья 331 Корректировка дохода
1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее - корректировка дохода):
Или
Статья 312 Годовой доход физического лица
2. Не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
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Статья 331 Корректировка дохода
1. Из доходов физического лица, подлежащих налогообложению, исключаются следующие виды доходов (далее - корректировка дохода):
48) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда).
Либо
Статья 312 Годовой доход физического лица
2. Не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
39) выплаты за счет средств грантов (кроме выплат в виде оплаты труда).
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В проекте Налогового Кодекса отсутствует льгота для НКО, которая имеется в настоящее время в действующем Налоговом кодексе. А именно, льгота по грантам в части освобождения от ИПН по доходам физических лиц (кроме оплаты труда). Данная льгота активно применялась НПО, получающими гранты, при проведении различных мероприятий, которые занимают существенную часть затрат НПО по проектам. При приглашении физических лиц на мероприятия в качестве участников, экспертов, спикеров, НПО не платило ИПН с расходов, потраченных на приглашение таких лиц (дорога, проживание, питание). Теперь же, в случае отменены льгот, НПО будет нести большие расходы на оплату налогов, вместо того, чтобы потратить эти деньги на общественно-полезные цели и задачи проекта.
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4.
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Статья 361 Оборот по реализации товаров, работ, услуг
5. Не являются оборотом по реализации:
28) выполнение получателем спонсорской помощи условий ее предоставления, предусмотренных договором;
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Статья 361 Оборот по реализации товаров, работ, услуг
5. Не являются оборотом по реализации:
28) Доход в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе благотворительной помощи, гранта, спонсорской помощи, денег и другого имущества, полученных на безвозмездной основе
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Никогда реализация социальных проектов по полученной спонсорской помощи, а также любого другого безвозмездно полученного имущества не признавалась объектом обложения НДС. Появление нормы относительно освобождения деятельности по полученной спонсорской помощи ставит под вопрос, а как тогда идентифицировать деятельность по остальным видам безвозмездных поступлений (благотворительная, членские взносы и прочие безвозмездные поступления)? Относить их к облагаемому обороту? То есть, получив, например, благотворительную помощь и направив ее на благотворительные проекты надо, по логике проекта Налогового Кодекса, признавать ее облагаемым оборотом, раз об освобождении прямо не сказано в ст. 361 Налогового Кодекса. В связи с чем, предлагаем в пп. 28) п 5 ст. 361 предусмотреть общую формулировку, не допускающую признания оборотом любых доходов, полученных безвозмездно.
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5.
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Статья 472 Объект налогообложения
2. Из объекта налогообложения исключаются:
1) обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании;
3) доходы, установленные в пункте 1 статьи 156 настоящего Кодекса;
4) доходы, установленные в подпункте 13) пункта 1 статьи 200-1 настоящего Кодекса.
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Статья 472 Объект налогообложения
2. Из объекта налогообложения исключаются:
5) выплаты, производимые за счет средств грантов;
либо
2. Из объекта налогообложения исключаются:
5) доходы, установленные в подпункте 48) пункта 1 статьи 331 настоящего Кодекса.
либо
2. Из объекта налогообложения исключаются:
5) выплаты, установленные в подпункте 39) пункта 2 статьи 312 настоящего Кодекса.
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В проекте Налогового Кодекса отсутствует льгота для НПО, которая имеется в настоящее время в действующем Налоговом кодексе. А именно, льгота по грантам в части освобождения от социального налога. В случае отменены льготы, НПО будет нести дополнительные расходы на оплату социального налога, вместо того, чтобы потратить эти деньги на общественно-полезные цели и задачи проекта.
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6.
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2. Доход некоммерческой организации по договору на осуществление государственного социального заказа, в виде вознаграждения по депозитам, вступительных и членских взносов, взносов участников кондоминиума, превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшей по размещенным на депозите денежным средствам, в том числе по вознаграждениям по ним, а также в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе благотворительной помощи, гранта, спонсорской помощи, денег и другого имущества, полученных на безвозмездной основе, подлежит исключению из совокупного годового дохода некоммерческой организации при соблюдении условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
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2. Доход некоммерческой организации по договору на осуществление государственного социального заказа, в виде вознаграждения по депозитам, вступительных и членских взносов, взносов участников кондоминиума, превышения суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, возникшей по денежным средствам, полученным безвозмездно, и по размещенным на депозите денежным средствам, в том числе по вознаграждениям по ним, а также в виде безвозмездно полученного имущества, в том числе благотворительной помощи, гранта, спонсорской помощи, денег и другого имущества, полученных на безвозмездной основе, подлежит исключению из совокупного годового дохода некоммерческой организации при соблюдении условий, указанных в пункте 1 настоящей статьи.
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Некоммерческая организация получает различные безвозмездные поступления (благотворительная и спонсорская помощь, гранты, членские взнос), в том числе в иностранной валюте. Согласно МСФО по этой валюте в течение года образуется курсовая разница, но она никак не связана с предпринимательством. Предлагаем всю курсовую разницу, которая образуется по безвозмездным поступлениям, а также по депозитам исключать из СГД.
Июнь 2017
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