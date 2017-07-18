Раскрыта внешность новой Renault Megane R.S.

К настоящему времени мы видели уже немало официальных фотографий новой Renault Megane R.S., но на всех из них машина была надежно замаскирована. Теперь же в Сети появились патентные эскизы спортивной пятидверки, позволяющие детально оценить экстерьер. Изображения были опубликованы Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO).





Судя по скетчам, «горячая» Megane R.S. будет заметно отличаться от «подогретой» Megane GT, причем и лицевой частью, и кормой. Изменения затронули радиаторную решетку, бамперы, крылья. Помимо прочего, модель от подразделения Renault Sport получила новые диски с более крупными тормозными механизмами и установленный по центру трапециевидный выхлопной патрубок.





Из официальных сообщений Renault мы знаем, что для новой Megane R.S. будут предложены две подвески (Sport и Cup), две трансмиссии («механика» и «робот» EDC) и полноуправляемое шасси 4Control с иными чем у Megane GT настройками. Подтвержденных данных по мотору пока нет. Предполагается, что это будет либо совершенно новая 2,0-литровая турбочетверка, либо 1,8-литровый 252-сильный двигатель от спорткара Alpine A110. Полностью хот-хетч рассекретят 12 сентября на автосалоне во Франкфурте.



