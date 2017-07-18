Ведется строительство около 6 тысяч квартир арендного жилья для социально-уязвимых слоев населения

По итогам 6-ти месяцев 2017 года по республике введено 47 738 жилищ. ИФО введенного жилья по сравнению с прошлым годом увеличился на 11% (с 43,1 тыс. жилищ до 47,7 тыс. жилищ). Об этом сегодня заявил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек выступая на заседании Правительства Республики Казахстан.

По его словам, «Наблюдается увеличение на 33% количества многоквартирных жилых домов (с 24 тыс. до 33,2 тыс.). Лидирующие позиции по вводу жилья занимают города Астана (1510 тыс. кв. м), Алматы (928 тыс. кв. м), Мангистауская (542,5 тыс. кв. м) и Южно-Казахстанские области (318 тыс. кв. м). Увеличение ввода жилья наблюдается в 14 регионах республики. Значительный темп роста ввода жилья в сравнении с прошлым годом отмечен в Западно-Казахстанской (84%), Жамбылской (44%), Северо-Казахстанской (41%), Кызылординской (38%), Мангистауской (35%) областях и в городе Астана (33%)».

Одной из главных задач Программы «Нурлы жер» является строительство арендного жилья без выкупа для социально-уязвимых слоев населения. Для строительства такого жилья акиматам в текущем году выделено из республиканского бюджета 25 млрд. тенге.

«В настоящее время 6,1 млрд. тенге доведены до регионов, оставшиеся средства перечисляются согласно плану финансирования. На выделенные средства начато строительство 5936 квартир (311 тыс.кв.м.), из них планируется ввести в 2017 году 2 687 квартир (150 тыс.кв.м). При этом, фактически ожидается ввод 2178 квартир (120,3 тыс.кв.м). Акиматы Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской областей планируют перенести ввод объектов на 2018 год в связи с риском необеспечения районов жилищной застройки инфраструктурой и несвоевременного проведения конкурсных процедур на СМР (строительно-монтажные работы)», - отметил министр.