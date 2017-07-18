Mercedes-Benz G-Class получил уникальный интерьер
18 июля 2017, 13:46
Специалисты всемирно известного болгарского ателье Vilner поработали над «заряженным» внедорожником Mercedes-Benz G 55 AMG
«Заряженный» внедорожник Mercedes-Benz G 55 AMG побывал в мастерских болгарского ателье Vilner и получил поистине уникальный интерьер.
Болгарская студия дизайна Vilner по праву считается одной из лучших в мире, когда дело доходит до уникального оформления салонов автомобилей. Накануне компания рассекретила свой новый потрясающий проект, основанный на «заряженном» внедорожнике Mercedes-Benz G 55 AMG.
Как рассказали представители болгарской фирмы, при работе над интерьером «заряженного» внедорожника Mercedes-Benz G-Class они черпали вдохновение в недавно представленной роскошной модели Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, а также шоколадом Ritter Sport, который является любимым лакомством неназванного владельца, и шахматами.
Если взглянуть на внутреннее убранство модифицированного «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 55 by Vilner, то можно увидеть, что болгарский тюнер попытался отобразить все персональные предпочтения владельца в поистине уникальном оформлении интерьера.
Мало того, если присмотреться, то можно увидеть, что на эргономичных кубиках высококачественной кожи вышита литера G, причём в шахматном порядке. Оттенок кожи Cocoa, которым обшит практически весь интерьер, эксклюзивный коричнево-оранжевый.
В таком же оттенке выполнена контрастная строчка в тех местах, где использован чёрный цвет отделки интерьера. Помимо этого, умельцы ателье поработали над «баранкой» высокопроизводительного внедорожника, благодаря чему она стала более спортивнее с чётко выраженным рельефом.
К слову, рулевое колесо модифицированного Mercedes-Benz G 55 AMG by Vilner полностью покрыто кожей светло-коричневого оттенка. Также на руле имеются уникальные деревянные вставки, которые, в свою очередь, получили чёрное глянцевое покрытие.
Также специалисты болгарского ателье отметили, что была проделана серьёзная работа над изоляцией автомобиля, после чего по этому показателю он максимально приближен к вышеупомянутому роскошному автомобилю Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.
Потолок модифицированного авто получил комбинированную обивку из алькантары. При этом ремни безопасности имеют оригинальный оттенок, под названием Morello Red. Не забыли тюнеры из Vilner и про экстерьер. В частности, кузов высокопроизводительной машины покрыт матовой чёрной плёнкой. Также имеется хромированный логотип болгарской фирмы, который «говорит» об эксклюзивности представленного автомобиля.
Via livecars
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