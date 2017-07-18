Mercedes-Benz G-Class получил уникальный интерьер

«Заряженный» внедорожник Mercedes-Benz G 55 AMG побывал в мастерских болгарского ателье Vilner и получил поистине уникальный интерьер.





Болгарская студия дизайна Vilner по праву считается одной из лучших в мире, когда дело доходит до уникального оформления салонов автомобилей. Накануне компания рассекретила свой новый потрясающий проект, основанный на «заряженном» внедорожнике Mercedes-Benz G 55 AMG.









Как рассказали представители болгарской фирмы, при работе над интерьером «заряженного» внедорожника Mercedes-Benz G-Class они черпали вдохновение в недавно представленной роскошной модели Mercedes-Maybach G 650 Landaulet, а также шоколадом Ritter Sport, который является любимым лакомством неназванного владельца, и шахматами.





Если взглянуть на внутреннее убранство модифицированного «заряженного» внедорожника Mercedes-AMG G 55 by Vilner, то можно увидеть, что болгарский тюнер попытался отобразить все персональные предпочтения владельца в поистине уникальном оформлении интерьера.

Мало того, если присмотреться, то можно увидеть, что на эргономичных кубиках высококачественной кожи вышита литера G, причём в шахматном порядке. Оттенок кожи Cocoa, которым обшит практически весь интерьер, эксклюзивный коричнево-оранжевый.









В таком же оттенке выполнена контрастная строчка в тех местах, где использован чёрный цвет отделки интерьера. Помимо этого, умельцы ателье поработали над «баранкой» высокопроизводительного внедорожника, благодаря чему она стала более спортивнее с чётко выраженным рельефом.









К слову, рулевое колесо модифицированного Mercedes-Benz G 55 AMG by Vilner полностью покрыто кожей светло-коричневого оттенка. Также на руле имеются уникальные деревянные вставки, которые, в свою очередь, получили чёрное глянцевое покрытие.









Также специалисты болгарского ателье отметили, что была проделана серьёзная работа над изоляцией автомобиля, после чего по этому показателю он максимально приближен к вышеупомянутому роскошному автомобилю Mercedes-Maybach G 650 Landaulet.









Потолок модифицированного авто получил комбинированную обивку из алькантары. При этом ремни безопасности имеют оригинальный оттенок, под названием Morello Red. Не забыли тюнеры из Vilner и про экстерьер. В частности, кузов высокопроизводительной машины покрыт матовой чёрной плёнкой. Также имеется хромированный логотип болгарской фирмы, который «говорит» об эксклюзивности представленного автомобиля.