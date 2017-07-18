Алматинке, лишившейся ног в ДТП, помогает известный волонтер

Алматинский волонтер Кира Ударцева, пережившая в 1990-х годах автокатастрофу и последующую ампутацию ноги, помогает лишившейся ног Екатерине Парафиевой в реабилитации , передает , передает ИА «NewTimes.kz»





Кира и Екатерина выложили на своих страничках в соцсетях совместные фото из больницы.





«Когда я увидела Катюшу в первый раз...худенький, слабенький, раненый котенок. Познакомились. Поговорили. Посмеялись. Вот тут-то я и увидела, по ВСЕМ реакциям, что передо мной вооовсе не кАтенок :) Что передо мной очень красивая, сильная, умная, молодая женщина! Что она будет бороться, биться до упора. Что вопреки боли, слабости, слезам, да всему она выиграет эту битву!» - написала Кира (орфография и пунктуация сохранены – прим.NT).





Ударцева рассказала, что они постепенно увеличивают нагрузку. По ее словам, они уже справились с последствиями пневмоторакса (скопление воздуха или газов в плевральной полости), Екатерина немного подкачала руки, шею и спину, выучила упражнения и освоила правильное дыхание.





«И вот с сегодняшнего дня мы увеличиваем нагрузку. Медленно, по чуть-чуть, осторожно. Уверена результаты будут! Катя еще та спортсменка! Горжусь тобой, моя девочка! Ты большая труженица!





- Катюш, устала? Отдыхай!





- Нет, Кира, нормально





А я же руками чувствую, как начинают подрагивать мышцы, по глазам вижу, что пора отдыхать! Ты пройдешь через все это! С достоинством! С улыбкой! Ты встанешь на протезы с подготовленным, крепким мышечным корсетом. Я верю в тебя, уже такая родная, хитрулькина Катюшка», - написала Кира Ударцева.





Как сообщила сама Кира сайту медицинской газеты «Эксперт здоровья» ранее, она пережила автокатастрофу и впоследствии – ампутацию, а с 1992 года находится на инвалидности. В телефонном разговоре она рассказала о настроении Екатерины Парафиевой и своем волонтерстве.





«Я не отношусь ни к какому фонду. Я уже чуть больше 20 лет занимаюсь волонтерством. Меня не устраивают наши иерархии, интриги и «левые» телодвижения с деньгами. Я предпочитаю делать одна все, но я могу обратиться к своим друзьям за помощью тому или иному человеку. У меня детки с онкологией, старики, дети с ДЦП и аутизмом. Насчет Кати? Я просто сама знаю это все. Я 25 лет на протезах и 25 лет я ставлю людей на ноги. Личный пример – это лучше. Меня зовут тогда, когда человек боится, не хочет, или ему больно. А у Кати-то вообще все сложно. Но она себя чувствует замечательно! Она умничка! У нее очень хорошие близкие и друзья, они не дают ей погружаться в эти дебри. Она стойко все переносит. Я занимаюсь с ней реабилитационным периодом. Серьезно – поржали, серьезно – пошутили. Позитив-то важен! (смеется). И физическая реабилитация очень важна, поэтому мы ее прокачиваем, чтобы окреп мышечный корсет», - рассказала Кира.





Напомним, что авария произошла 16 июня на проспекте аль-Фараби близ пересечения с улицей Навои, в результате которой двух девушек зажало между автомобилями. Одной из пострадавших, Екатерине Парафиевой, впоследствии ампутировали ноги.





Автор: Екатерина Мостовая