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Тучи над Астаной удивили пользователей соцсети

18 июля 2017, 14:09

Тучи заволокли все небо.

В сети публикуют фотографии и видео неба над Астаной, затянутого необычно густыми темными тучами, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице сегодня ожидалась переменная облачность.

Днем временами дождь, гроза, а также возможен град. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с.

Температура ночью +11+13°С, днем +22+24°С.




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