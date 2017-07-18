Тучи над Астаной удивили пользователей соцсети
18 июля 2017, 14:09
Тучи заволокли все небо.
В сети публикуют фотографии и видео неба над Астаной, затянутого необычно густыми темными тучами, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозам синоптиков, в столице сегодня ожидалась переменная облачность.
Днем временами дождь, гроза, а также возможен град. Ветер северо-западный, северный 9-14 м/с.
Температура ночью +11+13°С, днем +22+24°С.
18 июля 2017 г.
Фото: соцсети
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4869134-5aa152aa3e3d7d1a13647f43e14f06a3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...