Воины Нацгвардии нашли пропавшую в Астане девочку с незнакомым мужчиной
18 июля 2017, 14:20
Мужчина с девочкой и ее матерью были доставлены в УВД района Есиль Астаны для дальнейшего разбирательства.
Вчера вечером войсковой наряд Национальной гвардии в составе начальника войскового наряда капитана Василия Гунько и патрульных рядовых Адександра Новикова, Райымбека Елеугалиева, выполняя службу по охране общественного порядка и безопасности в столице, нашли пропавшую девочку по горячим следам, сообщает пресс-служба Национальной гвардии РК, передает Zakon.kz.
«Время было около шести вечера. Патрульные передвигались по улице Нурлы жол, и в этот момент к ним обратилась гражданка Ш. Искакова с просьбой оказать помощь в поиске пропавшей дочери. Обескураженная мать сообщила военнослужащим, что девочка пропала в районе 16.00 часов. После чего войсковой наряд, немедленно сообщив о случившемся другим патрульным по близости, незамедлительно приступил к поиску пропавшей девочки, - говорится в сообщении. - В ходе отработки по приметам на маршруте патрулирования военнослужащие обнаружили похожую по описанию девочку с неизвестным гражданином».
Мужчина с девочкой был остановлен, вызвана следственно-оперативная группа. После чего мужчина с девочкой и ее матерью были доставлены в УВД района Есиль Астаны для дальнейшего разбирательства.
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