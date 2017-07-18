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В Стамбуле из-за ливня затопило метро

18 июля 2017, 14:22

Жителей города предупредили о риске оползней.

В Стамбуле из-за сильного ливня затопило несколько станций метро, сообщает NTV.

По данным телеканала, несколько улиц, подземные парковки и первые этажи домов полностью затопило.

Кроме того, жителей города предупредили о риске оползней.

Власти Стамбула попросили жителей воздержаться от передвижения по городу.

Фото: www.ntv.com.tr

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