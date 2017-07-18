В Стамбуле из-за ливня затопило метро
18 июля 2017, 14:22
Жителей города предупредили о риске оползней.
В Стамбуле из-за сильного ливня затопило несколько станций метро, сообщает NTV.
По данным телеканала, несколько улиц, подземные парковки и первые этажи домов полностью затопило.
Кроме того, жителей города предупредили о риске оползней.
Власти Стамбула попросили жителей воздержаться от передвижения по городу.
Фото: www.ntv.com.tr
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