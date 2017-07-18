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КЧС: погодные аномалии не редкость в Казахстане

18 июля 2017, 14:29

Такие явления наблюдались в Жамбылской области — Каратау, Жанатасе — и других областях.

Шквалистый ветер, обрушившийся внезапно на Восточно-Казахстанскую область 17 июля, официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов назвал аномальным явлением, однако повторяющемся на территории страны, сообщает Sputnik Казахстан.

"Вообще, такие аномальные явления происходят ни в первый раз. У нас такие явления наблюдались в Жамбылской области — Каратау, Жанатасе — и других областях", — сообщил Руслан Иманкулов.

На данный момент известно, что скорость ветра достигала 35 м/с. Однако ранее местная метеорологическая служба оповестила, что 17 июля ожидаются гроза, дождь и усиление ветра до 20 м/с.

"Жители Восточно-Казахстанской области были оповещены посредством сайта и специального мобильного приложения, которое там используется", — добавил Иманкулов.

Фото: aif.kz

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