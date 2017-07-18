КЧС: погодные аномалии не редкость в Казахстане
18 июля 2017, 14:29
Такие явления наблюдались в Жамбылской области — Каратау, Жанатасе — и других областях.
Шквалистый ветер, обрушившийся внезапно на Восточно-Казахстанскую область 17 июля, официальный представитель комитета по ЧС Руслан Иманкулов назвал аномальным явлением, однако повторяющемся на территории страны, сообщает Sputnik Казахстан.
"Вообще, такие аномальные явления происходят ни в первый раз. У нас такие явления наблюдались в Жамбылской области — Каратау, Жанатасе — и других областях", — сообщил Руслан Иманкулов.
На данный момент известно, что скорость ветра достигала 35 м/с. Однако ранее местная метеорологическая служба оповестила, что 17 июля ожидаются гроза, дождь и усиление ветра до 20 м/с.
"Жители Восточно-Казахстанской области были оповещены посредством сайта и специального мобильного приложения, которое там используется", — добавил Иманкулов.
Фото: aif.kz
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