АБР инвестирует в Казахстан $3 млрд

Гендиректор департамента АБР Центральной и Западной Азии надеется, что большая часть денег будет направлена на развитие «зеленой» энергетики.

Азиатский банк развития инвестирует 3 млрд долларов США на реализацию в Казахстане проектов в сфере «зеленой» энергетики. Об этом сообщил гендиректор департамента АБР Центральной и Западной Азии Шон 'О Саливан в кулуарах Энергетического инвестиционного форума, проходящего в рамках выставки «ЭКСПО», с участием представителей стран - участниц ЦАРЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Сейчас обсуждается завершение стратегии партнерства на ближайшие пять лет, сумма которой 3 миллиарда долларов, и мы очень надеемся, что большая часть этих средств пойдет на реализацию проектов именно в сфере «зеленой» энергетики. Уже в ближайший месяц ожидается окончательное одобрение этой стратегии, и она запустится с января следующего года», - заявил гендиректор департамента АБР Центральной и Западной Азии.

При этом Шон О'Саливан отметил, что инвестиции будут осуществляться не только в сферу энергетики Казахстана.

«Инвестирование будет в несколько секторов: финансовый сектор, транспорт, большие суммы заложены в сферу здравоохранения и так далее. Мы надеемся, что большая часть негосударственных операций будет происходить именно в энергетическом секторе», - подчеркнул он.

О'Саливан также рассказал об условиях погашения кредита АБР.

«На самом деле у АБР в этом плане наиболее конкурентные условия. Кредит выдается на 25 лет меньше чем под 2 процента, то есть это хорошие условия», - добавил гендиректор департамента АБР Центральной и Западной Азии.

В рамках форума официальные лица из стран - участниц ЦАРЭС и эксперты международных финансовых институтов два дня будут обсуждать стратегии инвестирования в «чистую» энергетику.

Инга Селезнева