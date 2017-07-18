Американец научил собаку лаять шепотом
18 июля 2017, 14:42
Раньше хозяин часто играл по вечерам с собакой, однако лай Дадли постоянно беспокоил проживающих в общежитии студентов
Директор одного из студенческих общежитий в США обучил свою собаку лаять шепотом, чтобы во время игры она не беспокоила проживающих по соседству студентов, сообщает Вести.ru со ссылкой на Аssociated Press.
24-летний Брайан Гертлер живет вместе со своей женой и годовалым псом Дадли в общежитии для первокурсников университета Гренвилл, расположенного примерно в 80 километрах от Сент-Луиса.
Он часто играл по вечерам с собакой, однако лай Дадли постоянно беспокоил проживающих в общежитии студентов. Гертлер заметил, что во время игры в мяч пес лает не так громко, потому что устает, бегая туда-сюда.
Брайан в итоге постепенно выдрессировал свою собаку так, что она стала лаять тихо и больше не беспокоит соседей по общежитию.
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