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Американец научил собаку лаять шепотом

18 июля 2017, 14:42

Раньше хозяин часто играл по вечерам с собакой, однако лай Дадли постоянно беспокоил проживающих в общежитии студентов

Директор одного из студенческих общежитий в США обучил свою собаку лаять шепотом, чтобы во время игры она не беспокоила проживающих по соседству студентов, сообщает Вести.ru со ссылкой на Аssociated Press.

24-летний Брайан Гертлер живет вместе со своей женой и годовалым псом Дадли в общежитии для первокурсников университета Гренвилл, расположенного примерно в 80 километрах от Сент-Луиса.

Он часто играл по вечерам с собакой, однако лай Дадли постоянно беспокоил проживающих в общежитии студентов. Гертлер заметил, что во время игры в мяч пес лает не так громко, потому что устает, бегая туда-сюда.

Брайан в итоге постепенно выдрессировал свою собаку так, что она стала лаять тихо и больше не беспокоит соседей по общежитию.




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