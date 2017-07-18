Американец научил собаку лаять шепотом

Директор одного из студенческих общежитий в США обучил свою собаку лаять шепотом, чтобы во время игры она не беспокоила проживающих по соседству студентов

24-летний Брайан Гертлер живет вместе со своей женой и годовалым псом Дадли в общежитии для первокурсников университета Гренвилл, расположенного примерно в 80 километрах от Сент-Луиса.





Он часто играл по вечерам с собакой, однако лай Дадли постоянно беспокоил проживающих в общежитии студентов. Гертлер заметил, что во время игры в мяч пес лает не так громко, потому что устает, бегая туда-сюда.





Брайан в итоге постепенно выдрессировал свою собаку так, что она стала лаять тихо и больше не беспокоит соседей по общежитию.