В РК с 1 января 2018 г. изменятся правила исчисления совокупного дохода для получения адресной соцпомощи

Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 18 мая 2017 года внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи», сообщает Zakon.kz.





Так, совокупный доход семьи исчисляется Центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.





При его исчислении учитываются все виды доходов, полученные в РК и за ее пределами за расчетный период:





- доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;

- доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»;

- доходы от личного подсобного хозяйства - приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;

- доходы от предпринимательской деятельности;

- доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;

- доходы от ценных бумаг;

- доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;

- доходы от использования кредита (микрокредита);

- доходы в виде безвозмездно полученных денег;

- доходы в виде вознаграждений по денежным вкладам и депозитам;

- доходы в виде денежных переводов;

- доходы в виде выигрышей в натуральном или денежном выражении, полученные на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам.





При этом не рассматриваются в качестве дохода физического лица:





- адресная социальная помощь;

- жилищная помощь;

- единовременные пособия на погребение;

- помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;

- единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;

- финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством РК в области образования;

- помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников;

- благотворительная помощь в денежном и натуральном выражении (в стоимостной оценке), оказанная в расчетном периоде в общей сумме ниже установленной черты бедности сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде величины прожиточного минимума.

В случаях, когда благотворительная помощь, оказанная в расчетном периоде, превышает величину черты бедности прожиточного минимума, в совокупном доходе учитывается разница между суммой оказанной помощи и величиной черты бедности прожиточного минимума, сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде;

- оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;

- содержание граждан на время протезирования;

- стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;

- натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством республики в виде: лекарственных препаратов; санаторно-курортного лечения; протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);

средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных инвалидам; бесплатного питания и помощи, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством РК об образовании;

- единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.





Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.



