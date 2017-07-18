В РК с 1 января 2018 г. изменятся правила исчисления совокупного дохода для получения адресной соцпомощи
18 июля 2017, 14:47
Совокупный доход семьи исчисляется Центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.
Приказом министра труда и социальной защиты населения РК от 18 мая 2017 года внесены изменения в Правила исчисления совокупного дохода лица (семьи), претендующего на получение государственной адресной социальной помощи», сообщает Zakon.kz.
Так, совокупный доход семьи исчисляется Центром, осуществляющим содействие в назначении адресной социальной помощи.
При его исчислении учитываются все виды доходов, полученные в РК и за ее пределами за расчетный период:
- доходы, получаемые в виде оплаты труда, социальных выплат;
- доходы в виде алиментов на детей и лиц, указанных в Кодексе Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»;
- доходы от личного подсобного хозяйства - приусадебного хозяйства, включающего содержание скота и птицы, садоводство, огородничество;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от сдачи в аренду и продажи недвижимого имущества и транспортных средств;
- доходы от ценных бумаг;
- доходы, полученные в виде дарения, наследования недвижимого имущества, транспортных средств и другого имущества;
- доходы от использования кредита (микрокредита);
- доходы в виде безвозмездно полученных денег;
- доходы в виде вознаграждений по денежным вкладам и депозитам;
- доходы в виде денежных переводов;
- доходы в виде выигрышей в натуральном или денежном выражении, полученные на конкурсах, соревнованиях (олимпиадах), фестивалях, по лотереям, розыгрышам, включая по вкладам и долговым ценным бумагам.
При этом не рассматриваются в качестве дохода физического лица:
- адресная социальная помощь;
- жилищная помощь;
- единовременные пособия на погребение;
- помощь, оказанная семье в целях возмещения ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие чрезвычайных ситуаций;
- единовременные государственные пособия в связи с рождением ребенка;
- финансовая и материальная помощь обучающимся из числа малообеспеченных семей, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством РК в области образования;
- помощь в денежном или натуральном выражении, оказанная малообеспеченным гражданам в связи с ростом цен на продукты питания из государственного бюджета и иных источников;
- благотворительная помощь в денежном и натуральном выражении (в стоимостной оценке), оказанная в расчетном периоде в общей сумме ниже установленной черты бедности сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде величины прожиточного минимума.
В случаях, когда благотворительная помощь, оказанная в расчетном периоде, превышает величину черты бедности прожиточного минимума, в совокупном доходе учитывается разница между суммой оказанной помощи и величиной черты бедности прожиточного минимума, сложившейся в областях, городе республиканского значения, столице в расчетном периоде;
- оплата поездки граждан на бесплатное или льготное протезирование;
- содержание граждан на время протезирования;
- стоимость бесплатного или льготного проезда граждан за пределы населенного пункта на лечение;
- натуральные виды помощи, оказанные в соответствии с законодательством республики в виде: лекарственных препаратов; санаторно-курортного лечения; протезно-ортопедических изделий (изготовление и ремонт);
средств передвижения (кресло-коляски) и реабилитации, выделенных инвалидам; бесплатного питания и помощи, оказываемой в организациях образования в соответствии с законодательством РК об образовании;
- единовременные денежные выплаты в связи с усыновлением ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Приказ вводится в действие с 1 января 2018 года и подлежит официальному опубликованию.
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