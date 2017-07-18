Hyundai Creta получит «спортивную» версию
18 июля 2017, 14:55
Корейская марка Hyundai планирует расширить доступные версии компактного кроссовера Creta, предлагаемого на бразильском рынке.
По собственной информации портала AutosSegredos, «спортивный» кроссовер Hyundai Creta Sport получит тонированную оптику и оригинальные колёсные диски чёрного цвета, а также более агрессивный передний и задний бампер.
В свою очередь, никаких изменений технического оснащения у такой модели не ожидается. То есть, автомобиль будет предложен с 2,0-литровым двигателем, который, традиционно для рынка Бразилии, способен «переваривать» как бензин, так и этанол.
Отдача этого мотора, в зависимости от вида топлива, составляет 156 и 166 лошадиных сил соответственно. В тандеме с силовым агрегатом работает автоматическая коробка переключения передач. Тяга передаётся исключительно на колёса передней оси.
В настоящее время в нашем распоряжении нет какой-либо информации о том, планирует ли корейский бренд предлагать «спортивный» вседорожник Hyundai Creta Sport на других рынках планеты.
Добавим, компактный кросс Hyundai Creta в бразильской спецификации был официально представлен в прошлом году. Автомобиль для этой страны отличается от тех версий модели, которые предлагаются в Индии, Китае и России.
Например, у бразильского Hyundai Creta совсем иное оформление передней части и светотехники.Также стоит отметить, что купить Hyundai Creta в Бразилии также можно с 1,6-литровым двигателем, мощностью 123 и 130 сил. Трансмиссии – «механика» и «автомат».
Via livecars
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