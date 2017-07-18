В ВКО комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный штормом

Ураган, который произошел 17 июля в ВКО, сорвал кровли домов и повредил автомобили.

В Восточно-Казахстанской области устраняются последствия сильного ветра. Комиссией подсчитывается ущерб, нанесенный административным и частным жилым зданиям в Усть-Каменогорске и трех районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.





Как сообщил в Службе центральных коммуникаций официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, ураган, который произошел 17 июля в Восточно-Казахстанской области, сорвал кровли домов и повредил автомобили.





"В трех районах ВКО и Усть-Каменогорске произошло опасное метеорологическое явление, то есть сильный ветер. В данный момент известно, что он достигал 35 метров в секунду. Это повлекло за собой срывы кровель с различных зданий. В целом были повреждены около пяти автомобилей в Усть-Каменогорске и еще несколько машин в районах. Но самое главное, что здесь пострадали люди", - сказал Руслан Иманкулов.





При акимате Восточно-Казахстанской области создана комиссия, которая занимается подсчетом ущерба от урагана.





"Комиссией будут производиться подсчет ущерба и установление дальнейших данных, которые на данный момент могут сыграть определяющую роль", - сообщил Руслан Иманкулов.





Также комиссия приведет подсчеты для восстановления последствий урагана.



