В ВКО комиссия подсчитывает ущерб, нанесенный штормом
18 июля 2017, 14:55
Ураган, который произошел 17 июля в ВКО, сорвал кровли домов и повредил автомобили.
В Восточно-Казахстанской области устраняются последствия сильного ветра. Комиссией подсчитывается ущерб, нанесенный административным и частным жилым зданиям в Усть-Каменогорске и трех районах, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.
Как сообщил в Службе центральных коммуникаций официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК Руслан Иманкулов, ураган, который произошел 17 июля в Восточно-Казахстанской области, сорвал кровли домов и повредил автомобили.
"В трех районах ВКО и Усть-Каменогорске произошло опасное метеорологическое явление, то есть сильный ветер. В данный момент известно, что он достигал 35 метров в секунду. Это повлекло за собой срывы кровель с различных зданий. В целом были повреждены около пяти автомобилей в Усть-Каменогорске и еще несколько машин в районах. Но самое главное, что здесь пострадали люди", - сказал Руслан Иманкулов.
При акимате Восточно-Казахстанской области создана комиссия, которая занимается подсчетом ущерба от урагана.
"Комиссией будут производиться подсчет ущерба и установление дальнейших данных, которые на данный момент могут сыграть определяющую роль", - сообщил Руслан Иманкулов.
Также комиссия приведет подсчеты для восстановления последствий урагана.
Напомним, вчера мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске. От урагана пострадали пять человек. В первой городской больнице в тяжелом состоянии находится82-летний труженик тыла, пострадавший во время урагана. На пожилого мужчину упал кусок оторвавшейся крыши. мужчина поступил в больницу с разрывами легкого и множественными переломами ребер.
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