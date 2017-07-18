Иманкулов: КЧС готовы оказывать круглосуточную помощь
18 июля 2017, 15:02
Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК «держит руку на пульсе».
Если шторм, разбушевавшийся в понедельник в Восточно-Казахстанской области, распространится и на другие регионы страны, техника и личный состав КЧС готовы оказывать круглосуточную помощь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.
В Службе центральных коммуникаций официальный представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Республики Казахстан Руслан Иманкулов сообщил об обстановке в ВКО.
"Шторм разбушевался в Усть-Каменогорске и трех районах Восточно-Казахстанской области. Ветер со скоростью 35 м/сек нанес снес кровлю зданий, повалил деревья. Есть пять пострадавших. Трое из них госпитализированы в больницу с травмами различного характера, двоих после осмотра отпустили домой", - сообщил он.
В настоящее время в ВКО устраняют последствия шторма, подсчитывают масштаб урона. Комитет по чрезвычайным ситуациям МВД РК «держит руку на пульсе». Личный состав подразделений и техника готовы круглосуточно помогать людям.
Напомним, вчера мощный ветер сорвал кровлю зданий и повалил деревья в Усть-Каменогорске. От урагана пострадали пять человек. В первой городской больнице в тяжелом состоянии находится82-летний труженик тыла, пострадавший во время урагана. На пожилого мужчину упал кусок оторвавшейся крыши. мужчина поступил в больницу с разрывами легкого и множественными переломами ребер.
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